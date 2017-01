Dames LSV op karakter langs De Meeuwen: 3-1.

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken in winterslaap ligt krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu er geen voetballen is. Dat was deze winter niet anders. Lekker rustig zeker hoorde ik met regelmaat. Maar in een qua voetbal rustige periode gebeurt er natuurlijk veel meer op sportgebied waar ik over mag schrijven. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was tot deze zomer dan, Puurvoetbal is een voetbalsite en dus blijft deze ‘schoenmaker’ bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert steeds meer en ik bedacht mij, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee.Het onsportieve gedrag van de coach van het bezoekende De Meeuwen die op alle manieren probeerde zijn ploeg aan een zege te helpen, werkte uiteindelijk averechts. Het gedrag van Siebren van de Dijk zorgde namelijk voor een verbetenheid bij thuisploeg LSV wat er in resulteerde dat de winst met 3-1 terecht kwam bij de ploeg die daar absoluut het meeste recht op had.In de promotieklasse A, die door het verschil in wedstrijden een aardig vertekend beeld geeft, moesten de dames van LSV het opnemen tegen De Meeuwen uit Zuidhorn. Met de Meeuwen kwam er een tegenstander naar de Boshal in Loppersum die al drie duels meer had gespeeld dan de thuisploeg. Iets wat in deze competitie nog niet eens bijzonder is vertelde Wouter Haak eerder op de middag. ,,We zien steeds vaker dat een team onvoldoende spelers of speelsters tot zijn beschikking heeft. Dan gebeurt het dat er wedstrijden verplaatst moeten worden. Dat is natuurlijk niet prettig want daardoor krijg je grote verschillen maar soms is dat gewoon overmacht, aldus Wouter Haak.Dat probleem had de thuisploeg voor het duel tegen De Meeuwen echter niet want aan de kant van de Lopsters stonden er acht namen van speelsters op het wedstrijdformulier die het moesten opnemen tegen een jonge formatie uit Zuidhorn. In de eerste set ging het in het begin aardig gelijk op waarbij soms de thuisploeg en dan weer de gasten aan de leiding gingen. Op de stand van 9-8 in het voordeel van De Meeuwen kreeg de thuisclub wat meer grip op het spel van de formatie uit Zuidhorn. Via een tussenstand van 15-9 liepen de Lopster dames namelijk uit naar 20-12. Een tussenstand waarop de coach van De Meeuwen, Siebren van de Dijk, voor de eerste keer naar een time- out greep. Iets waar De Meeuwen-coach gedurende het duel veelvuldig naar zou grijpen wanneer het bij zijn ploeg, in zijn ogen althans, onvoldoende liep. Maar na deze eerste time-out van de gasten raakte de thuisploeg niet echt van slag want de setwinst ging namelijk met de cijfers van 25-17 naar de thuisploeg.Aan de kant van De Meeuwen was men daar uiteraard niet blij mee en direct aan het begin van de tweede set kwamen de sterk beginnende roodhemden op een 8-3 voorsprong. Een voorsprong waar Ilse Sinnige een belangrijk aandeel in had. De lange Sinnige was in het begin van de tweede set namelijk aanvallend en verdedigend steeds een plaag voor de thuisploeg. Dat zorgde er voor dat de ploeg van Siebren van de Dijk steeds verder kon uitlopen en het daardoor duidelijk werd dat set nummer twee weleens naar de bezoeksters zou kunnen gaan. Iets wat met de cijfers 25-19 uiteindelijk ook gebeurde. Door de winst in de tweede set dacht men aan de kant van De Meeuwen dat ze het duel nu wel onder controle hadden. Dat was echter een duidelijke misvatting van een pedante coach en zijn jonge, en daardoor nog onervaren, pupillen. Van de Dijk mocht dan wel te pas en te onpas naar een time-out grijpen en met zijn tekenbord lopen te zwaaien, het waren toch echt de dames uit Loppersum die in de derde set het heft in handen namen. De gasten kwamen nog wel even op een 9-6 voorsprong maar door de zich deze fase zich steeds meer als een smash en service -kanon profilerende Gineke Hoekzema kwam de thuisploeg op een voorsprong van 13-12. Een voorsprong die vervolgens werd uitgebreid naar 17-15 wat mede kwam door het surplus aan routine aan de kant van de Lopsters. Zo loopt aanvoerster Esther Doff al een groot aantal jaartjes mee en zij was het dan ook die met twee cruciale punten er voor zorgde dat er een stand van 20-16 op het scorebord kwam te staan. Een stand met perspectief voor het winnen van de derde set. Hoewel Van de Dijk ook in deze derde set weer naar meerdere time-outs greep bleef LSV stoïcijns spelen en sleepte het een keurige setwinst uit het vuur: 25-20.De 2-1 voorsprong in sets voor LSV was een stevige streep door de rekening van de bezoeksters die het in set nummer vier via een onsportieve coach over een andere boeg gooiden. De wisselspeelsters van De Meeuwen kregen namelijk als opdracht van Siebren van de Dijk mee om de set-ups van spelverdeelster Esther Doff negatief te becommentariëren. Dit in een poging om scheidsrechter Tamme Sijpkes zo ver te krijgen dat hij de spelverdeelster van de thuisploeg op een technische fout zou kunnen trakteren. Een misselijkmakende vorm van provocatie die de jonge coach dan ook absoluut niet sierde. Mede door dit ‘gedoe’ werd het een wat moeizame start van de vierde set voor de thuisploeg die moest toestaan dat De Meeuwen een voorsprong van 5-3 nam. De thuisformatie liet echter ook in deze vierde set zien dat de wil om dit duel te winnen enorm was. Zowel aanvallend als verdedigend stond het namelijk als een huis bij de thuisploeg. Niemand verzaakte aan de kant van het geroutineerde waardoor het jonge De Meeuwen zaterdagavond even een lesje kreeg van hoe je met een juiste instelling een wedstrijd kunt winnen. Als ‘jonge honden’ doken de merendeel dertigers en veertigers aan de kant van de thuisploeg namelijk op de ballen die door De Meeuwen werden binnengeslagen. Een instelling die er voor zorgde dat de gasten begrepen dat er tegen een als een prachtig collectief operend LSV geen kruit was gewassen. Want Siebren van de Dijk mocht dan wel alle registers van onsportief gedrag hebben opengetrokken, uiteindelijk ging de 3-1 overwinning, door een zege in de vierde set met 25-18, naar een uitstekend spelende thuisploeg die daar absoluut het meeste recht op had.LSV Dames 1-De Meeuwen 1: 3-1. Setstanden: ( 25 -17,19-25, 25-20, 25-18)Scheidsrechter: SijpkesLSV: Doff, Koenderink, Haak-Weerman, Hoekzema, De Winter, Haak-Snoek, Schutter, Vegter.De Meeuwen: Couwenberg, Klein Lankhorst, Verleun, Bouma, Nienhuis, Weima, Sinnige, Mekel, Wilkens, Poortman