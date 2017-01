Koploper LSV op overtuigende wijze langs Tyfoon2.

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken in winterslaap ligt krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu er geen voetballen is. Dat was deze winter niet anders. Lekker rustig zeker hoorde ik met regelmaat. Maar in een qua voetbal rustige periode gebeurt er natuurlijk veel meer op sportgebied waar ik over mag schrijven. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was tot deze zomer dan, Puurvoetbal is een voetbalsite en dus blijft deze ‘schoenmaker’ bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert steeds meer en ik bedacht mij, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee.Koploper LSV deed zaterdagmiddag in de eigen Boshal prima zaken. In een vrij eenzijdig duel werd er namelijk met 4-0 van nummer vijf, Tyfoon 2 uit Stadskanaal, gewonnen. Een zege waar niets op af te dingen viel en er voor zorgde dat de Lopsters vijf belangrijke punten konden bijschrijven in de strijd om het kampioenschap in de 1klasse B.LSV kreeg zaterdagmiddag nummer vijf Tyfoon uit Stadskanaal op. De Lopsters hadden tot aan zaterdagmiddag tien duels gespeeld en hadden daarin 41 punten behaald. Nummer twee Olympia 3 stond op een achterstand van twee punten maar had wel drie duels meer gespeeld dan de koploper. ,,Wij kunnen bij ruime winst een hele mooie slag slaan. Dat moet ook wel want nummer drie Trias heeft eveneens tien duels gespeeld en staat maar vier punten achter op ons, vertelt Wouter Haak die als speler al een groot aantal jaren deel uit maakt van de eerste selectie van de Lopsters. Waar Wouter Haak zaterdag wel aanwezig was aan de kant van de thuisploeg gold dat niet voor Rob Ellens die door een knieblessure dit seizoen niet meer in actie zal komen. En verder, zo wist Haak nog te melden, waren er wat kleine pijntjes binnen een eigenlijk te krappe selectie. ,,Dat is ons grootste probleem. Maar we redden het gelukkig steeds om een volwaardig team in het veld te krijgen Wanneer we daar in slagen en we kunnen vervolgens ook nog eens ons eigen spel spelen dan zijn we voor iedere tegenstander een lastig te kloppen ploeg.De woorden van Wouter Haak werden direct in de eerste set al bewaarheid. De thuisploeg kreeg, na een wat moeizaam begin, al snel het heft in handen en bouwde een lichte achterstand van 2-3 om naar een 9-5 voorsprong. Een voorsprong die snel groter werd want niet veel later gingen de Lopsters met 16-9 aan de leiding. Een tussenstand waar iedereen in de Boshal van wist, dit gaat de mannen van LSV zijn eerste setwinst opleveren. Iets wat inderdaad gebeurde want hoewel Tyfoon nog wel probeerde om wat aan de achterstand te doen ging de setwinst met de cijfers 25-14 naar de thuisploeg.Ook in set nummer twee waren de kaarten snel geschud. Een ook in deze set zeer degelijk spelend LSV liet de ploeg uit Stadskanaal geen moment geloven dat er in deze tweede set wel wat te halen zou zijn. Verdedigend stond het prima bij de gastheren en ook aanvallend was de koploper in deze tweede set heer en meester. Op de stand van 22-14 leek het dan ook een kwestie van tijd dat het 2-0 in sets zou gaan worden. Maar opeens sputterde de gasten wat tegen door vier punten op rij te scoren. Dat zorgde voor een tussenstand van 22-18 die de koploper net op tijd wakker deed schudden. De thuisploeg herpakte zich en wist de tweede set met 25-21 naar zich toe te trekken.Met een tussenstand van 2-0 in sets wisten de mannen van Tyfoon, die zonder coach naar Loppersum waren gekomen, dat wanneer ze nog wat wilden ze de derde set absoluut moesten winnen. Iets waar men bij degoed van doordrongen was. De gasten begonnen namelijk sterk aan deze cruciale derde set door een snelle 1-4 voorsprong te nemen. LSV had het in het begin van deze cruciale derde set duidelijk moeite met Tyfoon en het duurde dan ook tot 8-8 voordat de gastheren weer wat meer grip op het duel kregen. Op deze gelijke stand nam de thuisploeg de regie toch weer over en via een tussenstand van 10-8 ging het al snel naar 17- 14 in het voordeel van de thuisploeg. Een voorsprong die vervolgens door het degelijk spel van het geroutineerde LSV niet meer in gevaar kwam en de Lopsters een fraaie winst met 25-16 in de derde set opleverde.Voor de koploper was het, met een tussenstand van 3-0 in sets, nu zaak om ook de vierde set te winnen. Een winst met 4-0 betekende namelijk dat er dan vijf wedstrijdpunten bijgeschreven mogen worden. Punten die LSV prima zou kunnen gebruiken in de strijd om het kampioenschap in de 1klasse B. In deze laatste set begonnen de mannen van coach Marcel Haak echter wat moeizaam. Even was het daardoor ook wat rommelig aan de kant van LSV zodat Tyfoon begon te geloven dat er een kans was dat men toch nog een punt mee naar Stadskanaal kon nemen. Tot aan 11-9 bleef het namelijk een aardig gelijk opgaande strijd in de Boshal. Maar vanaf die stand waren het toch weer de Lopsters die lieten zien dat ze niet voor niets de koploper zijn. Want ook in de laatste set zorgde de thuisformatie er uiteindelijk nog betrekkelijk eenvoudig voor dat er met de cijfers van 25-21 een 4-0 in het voordeel van een prima spelende LSV op het wedstrijdformulier kwam te staan. Een eindstand waar Wouter Haak na afloop dan ook zeer tevreden mee was. ,,Tegen een tegenstander waar enorm veel potentie in zit hebben we laten zien dat we door ons degelijk spel bijna niet te kloppen zijn. Tyfoon heeft het echt wel geprobeerd maar alles klopte vandaag bij ons en daardoor is deze 4-0 zege ook meer dan terecht.”LSV1- Tyfoon 2: 4-0. Setstanden( 25 -14, 25-21, 25-16, 25-21)Scheidsrechters: Lueks, Kornelius.LSV: Jurjen Haak, De Vries, Wouter Haak, Klink, Hovenga, Vink, Arne Haak, HofmanTyfoon 2: De Munck, Schuiten, De Graaf, Klein, Kiewiet, Veenker, Liefheid, Nijenbanning, Blokzijl