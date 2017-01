Stedum wint oefenduel tegen HFC'15 2.

Na de prima overwinning tegen Eenrum mocht Stedum op zaterdag 21 januari in Hoogkerk aantreden tegen HFC’15 2. Ondanks de afwezigheid van een aantal spelers afwezig had trainer/coach Wim Nubé toch een prima selectie tot zijn beschikking.In de eerste helft had Stedum het in het eerste kwartier lastig tegen de reserves van HFC. In deze fase scoorden HFC dan ook de 1-0 door een slippertje achterin. In dit kwartier bleef Stedum onrustig voetballen en had het ook zomaar 2-0 kunnen staan. Na het eerste kwartier nam Stedum toch het heft meer in handen door de posities op het middenveld iets anders te bezetten. Dit resulteerde al snel in de 1-1. Deze ontstond uit een goed opgebouwde aanval. Het was Jan Spijk die Diederik Dijk goed inspeelde die vervolgens Siebrand Dijkema vond. De spits vond vervolgens met een heerlijke steekpassje Jacco Santing die vervolgens de keeper van HFC’15 kansloos liet.In de 2e helft legde Stedum zijn wil op aan de tegenstander en uit een mooie aanval wist Diederik Dijk uiteindelijk van randje 16 de bal in de verste kruising te draaien. Hierna had de score zeker hoger kunnen uitvallen als het vizier bij de aanvallers iets scherper had gestaan. Uiteindelijk wist Robbert Slager nog uit een mooie aanval de 3-1 te scoren, na een goede assist van Jacco Santing en zo wist Stedum ook zijn tweede oefenwedstrijd op de voorbereiding van de 2helft van het seizoen te winnen.