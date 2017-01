Drachtster vrouwen doen goede zaken richting play-offs

De wedstrijd tussen Drs. Vijfje en Drachtster Boys was op papier een belangrijke wedstrijd. De wedstrijd kende een voorzichtig en afwachtend begin.Door: Conny Oosting-WildeboerHalverwege de eerste helft kon pas de eerste noemenswaardige kans voor Drachtster Boys genoteerd worden. Bernou Hijlema schoot van afstand in de handen van keepster Daisy Rusch.Na hard werken kwam Drachtster Boys in de eindfase van de eerste helft dan toch op voorsprong. Jessie Prijs scoorde op aangeven van Esther van Toledo in de verre hoek; 1-0.Drachtster Boys kon echter niet lang van de voorsprong genieten, want een minuut kwam drs. Vijfje alweer op gelijke hoogte via een van richting veranderde voorzet; 1-1.Na rust had Jessie Prijs 18 seconden nodig om haar ploeg weer op voorsprong te zetten. Na een goede voorzet van Esther van Toledo kon Prijs de bal bij de tweede paal binnenglijden; 2-1.De Groningse vrouwen kregen hierna weer wat meer grip en het spel golfde op en neer.Na vijf minuten wist Drs. Vijfje een gaatje te vinden in de verdediging van Drachtster Boys. Laura de Groen liep weg uit de rug van Rianne Mulder en kon de bal vervolgens achter Teuny Bosma schuiven; 2-2.Esther van Toledo slalomde 5 minuten voor tijd door de Groningse verdediging en schoot onberispelijk binnen; 3-2Kort hierna schoot Esther van Toledo een rebound hard in het dak van het doel: 4-2. Van Toledo bekroonde haar goede tweede helft met een hattrick, want ook de 5-2 kwam van haar schoen.Enigszins geflatteerd werd de eindstand ook nog op 6-2 gebracht. Een goede voorzet van Bernou Hijlkema werd binnengegleden door Jessie Prijs.