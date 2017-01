Drachtster Boys wint eenvoudig Friese derby

Vrijdag 13 januari werd de competitie na een korte onderbreking weer hervat. Drachtster Boys ging op bezoek in Stiens om het op te nemen tegen Avanti VR1.Voor beide ploegen was dit een belangrijke wedstrijd. Avanti stond halverwege de competitie op de tiende plaats en kan alle punten goed gebruiken om in de eredivisie te kunnen blijven spelen volgend seizoen. Drachtster Boys heeft de punten nodig om aanspraak te maken op de play-offs voor het kampioenschap.De wedstrijd begon niet zoals je bij een derby mag verwachten. Het was erg mat en beide ploegen straalden weinig beleving uit. Het was duidelijk dat Drachtster Boys het spel moest maken en dat Avanti op de counter wilde loeren. De vrouwen uit Drachten waren in de beginfase niet in staat het tempo hoog te houden, maar ook Avanti was niet bij machte weerstand te bieden. De eerste kansen van de wedstrijd waren dan ook voor Drachtster Boys voor Bernou Hijlkema en Esther van Toledo.Aan de andere kant moest Teuny Bosma redden toen Iris Pinkster alleen op haar af kwam. Na 5 minuten scoorde Jessie Prijs de 0-1. Vanaf de zijkant schoot zij hard in de korte hoek. Vlak na de openingstreffer kreeg Bernou Hijlkema twee grote kansen op aangeven van Lotte Donath en Esra van der Heide. Zij wist deze mogelijkheden echter niet om te zetten in de doelpunten.Het was Jessie Prijs die uiteindelijk op identieke wijze als de eerste goal ook de 0-2 aantekende. Lotte Donath zette de ruststand op 0-3 door een snelle counter van afstand goed binnen te schieten. Teuny Bosma was nog een aantal keer belangrijk voor rust, waardoor het 0-3 bleef.Na rust leek Avanti iets sterker uit de kleedkamer te zijn gekomen. Dit leidde tot een aantal kleine kansen van onder andere Janneke Heslinga en Iris Pinkster. Drachtster Boys probeerde uit de counter toe te slaan door een aantal mooie en snelle combinaties. Het schot van Bernou Hijlkema ging net over en ook Esther van Toledo zag haar schot niet in het net belandden.Ook Jessie Prijs en Sanne Bijlstra waren er in een counter snel vandoor. De bal werd goed breed gelegd door Prijs, maar Bijlstra mikte op de paal.Halverwege de tweede helft was het dan toch raak. Marian Meijer legde de bal opzij op Bernou Hijlkema die de bal hard binnenkant paal binnenschoot; 0-4.Vera Veelers zette zichzelf ook op het scorebord door de vijfde en tevens laatste goal van de wedstrijd aan te tekenen. Na een steekpass van Bernou Hijlkema, draaide Veelers goed weg en schoot de bal beheerst in de korte hoek. 0-5 was ook de eindstand van de wedstrijd.Drachtster Boys staat door deze 3 punten erbij op de vierde plaats. Avanti blijft op de tiende plaats staan en mag het volgende week proberen tegen KTP Nieuw Roden. Drachtster Boys neemt het volgende week op tegen Drs. Vijfje uit Groningen. Zij staan met een gelijk aantal wedstrijden en punten gelijk met de vrouwen van Drachtster Boys.Selectie Avanti: Ingrid Kars, Marieke Smit, Hester Mulder, Femke Reitsma, Marije de Boer, Christa Poelman, Janneke Heslinga, Astrid Kars, Sitsoeng Hau, Gerieke de Groot, Daisy Andringa, Iris Pinkster.Selectie Dr. Boys: Teuny Bosma, Margrythe Beute, Sanne Bijlstra, Rianne Mulder, Esther van Toledo, Vera Veelers, Lotte Donath, Jessie Prijs, Esra van der Heide, Marian Meijer, Bernou Hijlkema