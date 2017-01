Usquert en Omlandia grote winnaars Hogeland Cup

Een stuntend Usquert in het B-toernooi en Omlandia dat voor de tweede keer het A-toernooi om de Hogeland Cup waren de grote winnaars van de derde editie om de Hogeland Cup. Een toernooi dat zich ook op de finaledag helaas niet in een grote publieke belangstelling mocht verheugen.Zaterdag 7 januari stonden in sportcentrum De Mencke de finalewedstrijden in de strijd om de Hogeland Cup op het programma. Een programma dat in de middag begon met de kruisfinales bij de O-19 en het damestoernooi. Bij de O-19 werd al snel duidelijk dat NEC Delfzijl en VV Winsum de finale zouden gaan spelen. De Delfzijlsters wonnen met 1- 3 van Middelstum en de oudste jeugd van Winsum won met 6-2 van DVC Appingedam. Waar er bij de O-19 dus geen echte verrassing te melden viel was dat bij de vrouwen anders. In de eerste kruisfinale zorgde derdeklasser SIOS namelijk voor een daverende stunt door huizenhoog favoriet VV Winsum op een 2-1 nederlaag te trakteren. In de tweede kruisfinale ging de strijd tussen SV Bedum en EKC die door SV Bedum met 3-2 werd gewonnen. Na deze twee duels in het damestoernooi ging men verder met het O-19-toernooi waar DVC Appingedam de strijd om de derde plaats van Middelstum won. In de finale tussen NEC Delfzijl en Winsum moesten er strafschoppen aan te pas komen om te bepalen wie er winnaar van het toernooi zou gaan worden. Na 25 minuten stond er namelijk een 2-2 stand op het scorebord. Door hun drie pogingen beter te benutten dan de Delfzijlsters ging de toernooiwinst naar VV Winsum O-19. In het damestoernooi ging het vervolgens verder met het duel om plaats drie en vier en de finale. De strijd om plek drie werd na strafschoppen gewonnen door VV Winsum ten koste van EKC en in de finale was SV Bedum met 1-0 net even te sterk voor SIOS. Nadat de G-voetballers van de gemeente Eemsmond een onderling duel had gespeeld zodat het arbitrale trio Kremer, Meijer en Basstra even konden pauzeren, ging men vanaf 18.15 verder met de kruisfinales in het A en B-toernooi. De eerste twee ploegen die in actie kwamen waren Meedhuizen en Stedum in een duel dat door de Stedumers zeer overtuigend met 3-0 werd gewonnen. De volgende kruisfinale was die tussen Usquert en Zeester waarin Usquert liet zien dat poulewinst van alweer bijna twee weken geleden geen incident was geweest. Want ook tegen de Zoutkampers waren de ‘zebra’s in een prima vorm. Nadat de volle 25 minuten gespeeld waren, in tegenstelling tot in de poulewedstrijden die twintig minuten duurden werd er op de finaledag vijf minuten langer gespeeld, stond het namelijk 2-2 en moesten strafschoppen de beslissing brengen wie er door zou gaan naar de finale. In de strafschoppenserie, waarbij alle ploegen drie penalty’s moesten nemen, toonde Usquert zich het sterkste waardoor de formatie van Kacha Goguadze zich wist te plaatsen voor de finale in het B-toernooi. Vervolgens kwamen de vier ploegen die zich voor de kruisfinales van het A-toernooi hadden geplaatst in actie. Als eerste was het de beurt aan VV Winsum-zaterdag en Stedum dat het als enige ploeg komend uit het B-toernooi het in het A-toernooi zo ver had geschopt. Dit eerste duel werd direct een spannende aangelegenheid doordat Stedum zeer brutaal de leiding nam. Toen er kort daarna een 2-0 stand op het scorebord kwam te staan zag het er naar uit dat zwart/gelen voor een stunt zouden gaan zorgen. Na de tweede treffer van de Stedumers wisten de Winsumers echter vlot terug te komen tot 2-1 en even later werd het zelfs 2-2. Toen de ploeg van interim-coach Kornelis Prins vervolgens ook nog eens op 2-3 kwam zag het er naar uit de VV Winsum naar de finale zou gaan. Maar in de slotseconden zorgde Diederik Dijk met een fraaie treffer dat het duel toch nog in 3-3 eindigde en strafschoppen de beslissing moesten brengen. Strafschoppen die door de eersteklasser iets beter werden genomen dan door de vijfdeklasser zodat VV Winsum zich kon gaan opmaken voor de finale. De tweede kruisfinale was die tussen NEC Delfzijl en Omlandia. Ook dat werd een spannende aangelegenheid waarin beide ploegen elkaar niets toe gaven en uiteindelijk op 1-1 bleven staan. In de aansluitende strafschoppenserie waren de Ten Boersters vervolgens het meest koelbloedig zodat de finale in het A-toernooi tussen de eersteklassers VV Winsum en Omlandia zou gaan. Nadat Zeester in de troostfinale van het B-toernooi Meedhuizen met 5-1 klop had gegeven waren het vervolgens Stedum en Usquert die er een mooie finale in het B-toernooi van wisten te maken. Nadat Usquert al vroeg verrassend op 1-0 kwam waren het de torenhoge favorieten uit Stedum die halverwege weer op gelijke hoogte kwamen. Maar vijf minuten voor het einde kwam Usquert toch weer op voorsprong. Bij een aanval van Usquert had arbiter Harold Basstra een onreglementaire actie gezien waardoor de bal op de stip ging. Dat zorgde dat de rapen gaar waren bij Stedum, dat het absoluut oneens was met beslissing van Basstra. De arbiter bleef echter bij zijn standpunt en even later was doelman Boelie de Sturler kansloos op de inzet van Mitch Brink: 2-1. In de resterende vijf minuten gooide Stedum vervolgens alles op de aanval. Onder leiding van een ook op de finaledag excellerende Diederik Dijk, volgens enkele kenners met afstand de beste speler in het A en B-toernooi, kreeg Stedum diverse kansen op de gelijkmaker. Maar Niels Wierenga was in het doel van Usquert echter onpasseerbaar zodat het bij 2-1 stand in het voordeel van de underdog bleef. Dat zorgde uiteraard voor euforische taferelen bij Usquert, die echter werden verstoord door een vervelend incident. Stedum-speler Tiemen Dijk kreeg na afloop namelijk niet alleen rood voor onwelvoeglijke taal richting scheidsrechter Basstra maar Dijk en Basstra dreigden ook nog eens met elkaar op de vuist te gaan. Iets wat Stedum-trainer Wim Nubé gelukkig wist te voorkomen. Maar bij Usquert had men daar geen oog voor want daar was de vreugde groot. ,,Wanneer je als ploeg die in de reserve vijfdeklasse uitkomt hier weet te winnen heb je een topprestatie geleverd. Zo simpel is het, aldus een dolgelukkige teamleider Meindert Koning.Nadat de rust in een verder sfeerloze De Mencke weer was teruggekeerd ging men verder met de laatste twee wedstrijden, de strijd om de derde en vierde plaats en de finale in het A-toernooi. De troostfinale had men echter beter weg kunnen later want die ging helemaal nergens over. Tweedeklasser NEC Delfzijl liet zich namelijk met 7-2 afslachten door Stedum dat er net een zware pot tegen Usquert had opzitten. Na deze wanvertoning van de Delfzijlsters waren het de beide eersteklassers VV Winsum en Omlandia die het toernooi om de Hogeland Cup mochten afsluiten. Nadat de later op de avond tot beste speler van het A-toernooi gekozen Rick Schaaphok de stand op 1-0 had gebracht zorgde Jeroen Haan niet veel later voor een 1-1 stand. Steffen Vader zorgde er voor dat de Winsumers weer aan de leiding kwamen. Maar weer Jeroen Haan bracht in een als kijkspel attractief duel Omlandia weer op gelijke hoogte. Zo begon het er richting de slotfase naar uit te zien dat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Maar met minder dan een minuut te spelen waren het toch de Ten Boersters die aan het langste eind trokken. Jan Oosterbeek was namelijk de man die met een prachtig schot een 2-3 stand op het scorebord schoot. Een stand wat even later ook de eindstand werd en Omlandia voor de tweede keer de winst op het A-toernooi om de Hogeland Cup bezorgde.