EKC laatste Hogeland Cup

De voetbaldames van EKC uit Eenrum/Kloosterburen deden zaterdag 7 januari mee aan de finaleronde van het damestoernooi om de Hogeland Cup in sporthal “De Mencke” te Uithuizen. Het team bestond uit Janet Toonder, Wendy Reitsma, Gretha Annema, Emma Postma, Rebecca Postma, Demi Mulder en Irene Bos. De eerste wedstrijd was tegen SV Bedum.door: Jitse DrentAl na een minuut was het eerste schot voor SV Bedum maar dat ging naast. Nadat Gretha Annema haar schot op het doel geen goed resultaat zag krijgen was het SV Bedum dat in e 4e minuut een vrije trap ongeveer 4 meter voor het doel kreeg. Milanne Bouma knalde deze in één keer binnen. Echter EKC kwam terug want nog geen minuut later was het Gretha Annema die vanuit de aftrap de stand weer gelijk trok: 1-1. Beide ploegen zetten aan maar beide keepsters – Irene Bos bij EKC en Aniek Batema bij SV Bedum – hielden hun doelen vooreerst schoon. De betere kansen waren voor EKC maar kregen helaas geen goed vervolg. Zo waren Janet Toonder, Gretha Annema, Rebecca Postma en Demi Mulder onfortuinlijk. Het was uiteindelijk SV Bedum dat in de 15e minuut weer de leiding nam. Na een afgeslagen corner kreeg EKC weer een vrije trap tegen die wederom door Milanne Bouma werd binnen geschoten: 2-1. Nu moest EKC komen maar het was SV Bedum dat in de 18e minuut – men speelde één helft van 25 minuten – haar voorsprong uitbreidde. Na een redding van keepster Irene Bos kreeg SV Bedum een corner die door Anouk Sikkema werd ingeschoten: 3-1. Edoch gaf EKC het niet op en zette het aan. Echter SV Bedum wist EKC goed af te stoppen maar in de 22e minuut kroop EKC dichterbij. Gretha Annema vond Janet Toonder die raak schoot: 3-2. Hierna deed EKC nog verwoede pogingen de stand gelijk te trekken terwijl het zich ook SV Bedum van het lijf moest houden maar het mocht niet meer gelukken zodat EKC met Winsum in de strijd om de 3e en 4e plaats mocht spelen.In de strijd om de derde en vierde plaats speelde EKC tegen eveneens competitiegenoot Winsum dat teleurstellend met 1-2 van SIOS had verloren. Dit werd een gelijkwaardige wedstrijd met twee ploegen die er vol voor gingen. Na wat gemiste kansen aan beide zijden was het Winsum dat al eerste in de 8e minuut de leiding nam door een doelpunt van Alieke Tuin: 1-0. EKC moest weer op jacht naar de gelijkmaker wat in de 12e minuut lukte toen Wendy Reitsma de stand weer gelijk trok: 1-1. Daarna zag men twee ploegen verwoed voetballen om de winnende treffer te plaatsen met toch wat meer mogelijkheden voor EKC dan voor Winsum. Ondanks goede kansen aan EKC-zijde wilde de bal er niet in ook doordat keepster Aniek Batema zeer goed stond te keepen evenals haar collega Irene Bos aan de andere kant. Daarna moesten strafschoppen de beslissing brengen en dit won Winsum met 3-2 door goed benutte inzetten van Saskia Bakker, Chantal Streppel en Linda Bakker terwijl voor EKC Gretha Annema en Rebecca Postma raak schoten en er één naast werd geschoten. Hierdoor werd EKC 4e en laatste en Winsum 3e terwijl SV Bedum het goud pakte door SIOS met moeite net met 1-0 te verslaan. Komende zaterdag speelt EKC O17 mee aan de Winter Cup in Bedum.