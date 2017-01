Veel strijd damestoernooi Hogeland Cup

Donderdag 29 en vrijdag 30 december stonden wat de derde editie van de Hogeland Cup betrof in het teken van het damesvoetbal. Op beide avonden kwamen er namelijk in totaal zestien teams in actie waarvan VV Winsum, SV Bedum, EKC en SIOS op de finaleavond nogmaals acte de presence zullen geven.De organisatie had voor de tweede editie van het vrouwentoernooi voor een andere opzet gekozen dan in tijdens de eerste editie waarbij de poulewedstrijden toen in Winsum werden afgewerkt. Poulewedstrijden waarin de onderlinge verschillen wel heel erg groot waren, vertelt bestuurslid Erwin Swaagman. ,,Uitslagen met dubbele cijfers waren toen geen uitzondering. Dat zorgde dat er dit jaar een aantal teams te kennen gaf dat men niet weer als schietschijf wilde dienen voor de betere teams. Wanneer dat weer zou gebeuren zou men namelijk afzien van deelname. Als organisatie hebben we er toen voor gekozen om de teams die zich hadden aangemeld op sterkte in te delen. Dat betekende bijvoorbeeld dat de tweede klassers VV Winsum, EKC, SV Bedum in een poule werden geplaats met als vierde ploeg, derdeklasser SIOS. Deze vier ploegen spelen hun poulewedstrijden om te bepalen wie er op de finaledag in de kruisfinales tegenover elkaar zullen staan. De overige twaalf ploegen, die we dus zoveel mogelijk op sterkte hebben ingedeeld, spelen hun eigen mini-toernooi.”Een duidelijk verhaal van Swaagman die verder benadrukt dat het vrouwenvoetbal binnen de Hogeland Cup zeker van toegevoegde waarde is. ,,Binnen de KNVB groeit het vrouwen en meisjesvoetbal explosief. Dat zien wij ook wanneer we kijken naar het aantal van zestien teams die zich ook deze keer weer hebben aangemeld.”Op donderdag begon het damestoernooi met poule D1 met als eerste wedstrijd het duel tussen de gemeentegenoten VV Winsum en SIOS uit Sauwerd. Een eerste duel dat met 2-1 door de ploeg uit Winsum werd gewonnen. Het volgende duel werd een prooi voor de dames van SV Bedum die met 0-2 te sterk waren voor de dames van EKC. Toen de Winsumse dames en ook de paarshemden uit Bedum hun duels tegen respectievelijk EKC en SIOS vervolgens wisten te winnen werd duidelijk dat deze beide ploegen gingen uitmaken wie er poulewinnaar zou worden. Nadat EKC eerst nog de derde plaats zeker stelde door met 2- 1 van SIOS te winnen was het in de laatste wedstrijd in deze poule VV Winsum dat met een zege van 5-0 veel te sterk was voor SV Bedum waardoor de Winsumers het in de kruisfinales gaan opnemen tegen SIOS en de andere kruisfinale tussen EKC en SV Bedum zal gaan.Waar er voor VV Winsum, SV Bedum, EKC en SIOS dus nog een vervolg van het toernooi komt gold dat dus niet voor poule D2 waar de organisatie De Heracliden, Farmsum, Middelstum/KRC en De Pelikanen in had geplaatst. Een poule met een oppermachtig De Heracliden. De ‘Meisters’ begonnen direct goed aan het toernooi door met 5-0 van De Pelikanen te winnen maar zagen Farmsum vervolgens met 1-7 van Middelstum/KRC winnen. Toen De Heracliden in het derde duel met 6-0 van datzelfde Middelstum/Kantens won en in het daarop volgend duel Farmsum met 2-1 onderuitging tegen De Pelikanen werd duidelijk dat de blauwhemden eigenlijk te goed waren voor deze poule. Want door een ruime 4-0 zege op Farmsum werd De Heracliden ongeslagen poulewinnaar en had het met Maartje Oosterhuis de beste speelster in deze poule in huis waarbij Oosterhuis met 7 goals ook nog eens topscoorder werd.Op de vrijdagavond kwamen vervolgens de overige acht teams in actie. In poule D3 waren dat Corenos, SC Loppersum, Holwierde en Rood Zwart Baflo en in D4, Noordpool, De Fivel, Meedhuizen en VVSV’09.In D3 zag het er naar uit dat het weleens een spannende aangelegenheid kon gaan worden. Corenos won namelijk nipt met 2-1 van Holwierde en SC Loppersum trok met een benauwde 3-2 zege aan het langste eind tegen Rood Zwart Baflo. Toen Holwierde vervolgens in het derde duel van deze poule met 2-1 van Rood Zwart Baflo wist te winnen werd het duel tussen SC Loppersum en Corenos dus cruciaal. Wie dit duel wist te winnen had namelijk in zijn laatste poulewedstrijd aan een punt genoeg om poulewinnaar te worden. Corenos was in dit duel uiteindelijk de sterkste want de formatie uit Roodeschool trakteerde de Lopsters op een 1-4 nederlaag. Na dit duel kwamen de dames van Corenos direct weer in actie en nu was Rood Zwart Baflo de opponent. Ook dit duel werd door Corenos winnend afgesloten waarbij er een eindstand van 4-0 op het scorebord stond. Dat zorgde dat ook de dames van Corenos ongeslagen poulewinnaar werden en in Mariska de Winter niet alleen de topscoorder maar ook de beste speelster uit deze poule in huis hadden.Waar in de eerste drie poules snel duidelijk was wie er de meeste kans op de poulewinst zou maken was dat in poule D4 anders. In deze laatste poule van het damestoernooi waren VVSV’09 en De Fivel namelijk aardig aan elkaar gewaagd. Beide ploegen wisten hun eerste wedstrijd te winnen, De Fivel deed dat met 0-2 tegen Noordpool en VVSV’09 won met 1-3 van Meedhuizen, om vervolgens tegen elkaar met 1-1 gelijk te spelen. Een gelijkspel wat direct het eerste was in het damestoernooi. Nadat De Fivel vervolgens met 5-1 van de dames van Meedhuizen won wist VVSV’ 09 dat het met ten minste met vijf doelpunten verschil van Noordpool moest winnen om poulewinnaar te worden. Een op papier misschien lastige klus maar na twintig minuten stond er uiteindelijk toch een 5-0 zege voor VVSV’09 op het scorebord. Een eindstand, dat er voor zorgde dat de ploeg uit Ulrum er met de eindoverwinning in deze laatste poule van het damestoernooi vandoor ging doordat het doelsaldo van de Ulrumse dames een doelpunt beter was dan die van de ‘Riepsters’ van de laatste poule van een damestoernooi met een opzet waar positief op werd gereageerd. ,,De reacties waren zeker positief te noemen waarbij we misschien moeten kijken dat de winnaar van de B-poule in de volgende editie de plaats van de nummer vier in de A-poule kan innemen. Dat zal bij de evaluatie zeker aan de orde komen maar voor nu kunnen we terugkijken op een prima damestoernooi, was het commentaar van Erwin Swaagman.