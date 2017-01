A-toernooi Hogeland Cup: Titelhouder sneuvelt, Stedum naar halve finales

Nadat het B-toernooi van de Hogeland Cup al de nodige verrassingen kende, bleef ook het A-toernooi deze week niet achter, zij het in een iets mindere mate. De gevestigde orde wist over het algemeen vrij eenvoudig plaatsing voor de halve finales af te dwingen, maar in dat rijtje staat Appingedam niet. De titelhouder moest in poule A3 Poolster en Stedum voor zich dulden. Laatstgenoemde club is daarmee de enige club uit het B-toernooi in de halve finales.Omlandia, winnaar van de eerste Hogeland Cup in 2014-2015, trapte het A-toernooi af tegen de zondagtak van Winsum. De Ten Boersters domineerden en kwamen sterk voor de dag. Toch weerde Winsum ZO zich kranig, al moest Winsum-doelman Marko Stoepker het antwoord toch eenmaal schuldig blijven op een knal van Klaas Swiersema: 1-0. Ook SIOS, dé verrassing van de vorige editie, stelde niet teleur. Aan de hand van spelmaker Reinder Haaksema bleek het hechte collectief van Erwin Molog in het openingsduel met 4-2 te sterk voor Usquert. De jonge Usquerters moesten er ook met 7-0 aan geloven tegen Omlandia (vijf doelpunten Jeroen Haan) en finishten door een remise tegen Winsum ZO, dat uiteindelijk ook één puntje verzamelde, op doelsaldo als laatste. In een zinderend slotduel mochten Omlandia en SIOS strijden om de eerste plek. De formatie uit Sauwerd kwam drie keer op voorsprong, maar Omlandia kwam steeds langszij. Bij een 4-4 stand besliste Jeroen Haan het duel in de slotseconde in het voordeel van de Ten Boersters: 4-5.In Poule A2 was de zaterdagtak van Winsum duidelijk favoriet. De ploeg die vorig jaar als derde eindigde had het in het openingsduel lastig met Corenos, dat tweemaal de leiding nam via Erwin Dijkstra. Een ongelukkig eigen doelpunt en een definitieve nekslag van Steffen Vader bracht de zege definitief bij de Winsumers. De Heracliden won in diezelfde poule met 2-3 van Meedhuizen, waarna Winsum ZA de arme Meedhuizers daarna met 7-1 vermorzelde. Corenos moest daarna winnen van De Heracliden om in de race voor de bovenste plaatsen te blijven, maar de Meisters bleken met 1-3 te sterk door een uitblinkende Frank de Boer en Tim Ottema. Verrassend was dat Meedhuizen óók van Corenos won, waardoor de Roodeschoolsters als vierde eindigden. In een rechtstreeks duel om de koppositie bleek Winsum ZA ook een maatje te groot voor De Heracliden: 3-1. Beide ploegen plaatsen zich desondanks voor de halve finalesOp dinsdagavond leek NEC Delfzijl op papier de gedoodverfde favoriet in Poule A3. De Havenkanters hadden geen moeite met die rol en gingen vlekkeloos van start met een 3-0 zege op Middelstum. De Fivel ging eveneens van start met een driepunter, zij versloegen Zeester met 1-4. Opvallend was dat NEC Delfzijl en De Fivel in hun tweede duel allebei geen medelijden kenden met respectievelijk Zeester (7-0) en Middelstum (7-1), waardoor ook hier een rechtstreeks duel om de koppositie zou plaatsvinden. Dat zou het duel worden van de ploeg met veel individuele kwaliteit (NEC Delfzijl) tegen de ploeg met het hechte collectief (De Fivel). Recent troffen beide teams elkaar ook al in de zaal en werd het tweemaal gelijk. Dat werd het ook deze wéér (2-2). De Fivel verspeelde een 2-0 voorsprong en gaf daarmee de virtuele koppositie uit handen omdat de Delfzijlsters qua doelsaldo net iets beter uit de verf kwamen dan de Riepsters. De Fivel leverde met Mark Kramers (6 goals) wel de topscorer van de poule. Middelstum en Zeester eindigden allebei op één punt, maar door een iets beter doelsaldo werd Middelstum derde en Zeester vierde.In de laatste poule van het A-toernooi, A4, kwam de titelverdediger voor het eerst in actie. Appingedam, dat op het veld ook moeizaam draait met een gedeelde laatste plaats in de Derde Klasse C, was echter niet naar Uithuizen afgereisd met net zo’n sterke ploeg als vorig jaar. Dat liet zich zien in het openingsduel van Poolster was met 0-2 te sterk voor de Damsters. De Pelikanen was oorspronkelijk ook ingedeeld in deze poule, maar men moest zich noodgedwongen afmelden voor het toernooi. Hun plek werd ingenomen door REF United, een team met voetballers die allemaal lid zijn van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS) in Groningen en omstreken. De voetballende arbiters legden het in hun openingsduel echter af tegen Stedum: 0-5. Het belangrijke treffen tussen Appingedam en Stedum werd een spectaculaire 4-4, terwijl Poolster in de slotfase nipt won van REF United (2-1). Het lot van Appingedam lag vervolgens in handen van de uitslag bij Stedum – Poolster. Dat werd echter 2-0, waarmee Appingedam definitief werd uitgeschakeld. Stedum, dat met Diederik Dijk (6 goals) en Michel de Graaf (4 goals), eindigde als eerste. Poolster plaatste zich als tweede ook voor de halve finales.Omdat SIOS, de nummer twee uit poule A1, geen representatief team op de been kan brengen op vrijdag 6 januari, hebben zij zich teruggetrokken. De zondagtak van Winsum, die in poule A1 als derde eindigde, neemt de plek van de Sauwerders over. De halve finales zien er daardoor als volgt uit:19.00 uur: Omlandia – De Fivel19.25 uur: Poolster – Winsum ZA19.50 uur: Omlandia – Poolster20.15 uur: De Fivel – Winsum ZA20.40 uur: Poolster – De Fivel21.05 uur: Winsum ZA – Omlandia19.00 uur: NEC Delfzijl – Winsum ZO19.25 uur: De Heracliden - Stedum19.50 uur: NEC Delfzijl – De Heracliden20.15 uur: Winsum ZO - Stedum20.40 uur: De Heracliden – Winsum ZO21.05 uur: Stedum – NEC DelfzijlJeroen Haan (Omlandia) 8Diederik Dijk (Stedum) 6Mark Kramers (De Fivel) 6Michel de Graaf (Stedum) 4Emiel Bos (De Fivel) 4Tim Ottema (De Heracliden) 4Gijs Balkema (Winsum ZA) 3Frank de Boer (De Heracliden) 3Vanavond vindt ook voor A-junioren (JO-19) de strijd om de Hogeland Cup plaats in sporthal De Mencke. In twee poules, die starten vanaf 19.00 en 21.00 uur, wordt gestreden om de eerste twee plekken. Op de finaledag zal blijken welk team zich beste A-juniorenteam van het Hogeland mag noemen. Zie voor het programma ook de website hogelandcup.nl.