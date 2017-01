Veel verrassingen in B-toernooi Hogeland Cup

Stedum, Zeester, Meedhuizen en Usquert zijn de vier ploegen die vanuit het B-toernooi doorgaan naar het A-toernooi van de derde editie van de Hogeland Cup. Dat was het verrassend resultaat van de in de totaal 24 duels die er op dinsdag en woensdagavond in een helaas sfeerloze ambiance in sportcentrum De Mencke werden afgewerkt.Op dinsdag 27 en woensdag 28 december stonden de poulewedstrijden in het B-toernooi van de derde editie van de Hogeland Cup op het programma. Voor het B-Toernooi hadden zich in totaal zestien teams aangemeld waarbij de vijfde klasse in het standaardvoetbal de hoogste klasse was waarin de deelnemers mochten uitkomen. Zestien teams die er voor zorgden dat er in vier poule van vier teams gespeeld kon worden waarbij de winnaar zich niet alleen plaatste voor de finaledag op zaterdag 7 januari 2017 maar ook voor het A-toernooi waarvoor op maandag 2 en dinsdag 3 januari de poulewedstrijden op het programma staan.Om 19.00 uur werd dinsdagavond een start gemaakt met de wedstrijden in poule B2 met als teams Stedum, Rood Zwart Baflo, Ezinge en Farmsum. Al snel werd in het ook nu weer sfeerloze De Mencke duidelijk dat Stedum, precies eender dan in de twee eerdere edities, tot de favorieten in het B-toernooi zou gaan behoren. De Stedumers walsten namelijk direct al met 5-1 over Ezinge heen. In wedstrijd nummer twee gaf Rood Zwart Baflo eveneens zijn visitekaartje af want de Bafloërs waren met 4-0 veel te sterk voor Farmsum dat wel zaalvoetbalspecialist Herbert van Brugge mee had genomen. Maar de duidelijk op zijn retour zijnde Van Brugge kon dinsdagavond geen potten breken in De Mencke waar het elektronisch scorebord ondertussen maar geen teken van leven wilde geven. Nadat Stedum in zijn tweede duel Farmsum met een 6-0 nederlaag had afgedroogd zorgde Ezinge vervolgens voor een verrassing door met 1-0 van Rood Zwart Baflo te winnen. Door dit resultaat werd duidelijk dat Stedum richting zijn laatste wedstrijd de beste papieren had om poulewinnaar te worden. Iets waar de Stedumers ook in slaagden door hun laatste wedstrijd met 4-0 van Rood Zwart Baflo te winnen. Dat zorgde er voor dat Stedum zich als winnaar van zijn poule wist te plaatsen voor het A-toernooi waarin het samen met Appingedam, Poolster en een gastteam, wat De Pelikanen komt vervangen, in poule A4 gaat spelen.Waar de Stedumers in de eerste poule op dinsdagavond favoriet waren was in het tweede blok Eenrum waar het nodige van werd verwacht. Een prognose die al snel de prullenbak in kon omdat de roodbaadjes met maar vijf spelers naar De Mencke waren gekomen. Dat zorgde er dan ook voor de Eenrumers in hun eerste wedstrijd tegen Zeester met 1-3 onderuit gingen. In het volgende duel won het Warffum van Simon Bos, samen met Ezinge-trainer Anthonie Argus de enige trainer die dinsdagavond als coach aanwezig was, met 0-1 van ’t Zandt werd duidelijk dat de strijd tussen de Warffumers en Zeester zou gaan. Eenrum won namelijk wel nipt 3-2 van ’t Zandt maar zichtbaar werd dat het laatste duel tegen Warffum een zware klus zou gaan worden. Toen Zeester in zijn tweede duel een ruime 4-1 overwinning op Warffum wist te boeken werd duidelijk dat de Zoutkampers als de duidelijke favoriet voor de poulewinst gezien moesten worden. Iets wat in het volgende duel bevestigd werd. Want in zijn laatste duel was de ploeg uit Zoutkamp ook te sterk voor ’t Zandt dat eveneens met de cijfers van 4-1 aan de zegekar werd gebonden. Dat zorgde dat het laatste duel in poule B3, tussen Warffum en Eenrum, om des keizersbaard ging en Zeester zich kan gaan opmaken voor het A-toernooi waarin het, samen met NEC Delfzijl, De Fivel en Middelstum, in poule A3 mag uitkomen.Waar op de dinsdag de plaatsing van Zeester voor de finaledag, en daardoor ook voor het A-toernooi, een verrassing was, werd er door de organisatie ook op de woensdag een beetje op gezinspeeld dat in poule B1 Noordpool en Holwierde en in poule B4 TEO uit Ten Post en SV Bedum-zondag de favorieten waren. Althans dit viel op te maken uit het speelschema wat ook voor de woensdag door de organisatie was opgesteld. Maar direct al in het eerste duel van de avond viel er een verrassing te melden. Noordpool moest het in het openingsduel opnemen tegen Meedhuizen. In dit eerste duel was de ploeg uit Uithuizen duidelijk de betere maar in totaal vijf keer stonden paal en lat succes in de weg. Doordat Meedhuizen duidelijk effectiever met zijn spaarzame kansen omging stond er na twintig minuten een stand van 2-1 in het voordeel van Meedhuizen op het scorebord. In het tweede duel wist Holwierde vervolgens maar nipt van SV Onderdendam te winnen. In een matige pot werd het 0-1 voor Holwierde en waar ook alles mee was gezegd. Wedstrijd nummer drie was een cruciale voor ‘thuisploeg’ Noordpool. De formatie van trainer Jur Smit moest namelijk winnen wilde het niet al na twee duels zijn uitgeschakeld. Tegen een zich dapper verwerend SV Onderdendam werd het een 5-0 zege voor Noordpool wat door dit resultaat nog in de race bleef voor een plaats in het A-toernooi. Iets wat ruim twintig minuten later anders was omdat Meedhuizen ook zijn tweede wedstrijd van de avond wist te winnen. Tegen Holwierde trokken de groenhemden namelijk met 3-1 aan het langste eind. Dat zorgde dat wanneer Meedhuizen zijn laatste duel tegen SV Onderdendam minimaal gelijk zou spelen Holwierde en Noordpool in de laatste poulewedstrijd om des keizersbaard zouden spelen. Iets wat uiteindelijk ook het geval was omdat Meedhuizen met 3-1 te sterk bleek te zijn voor SV Onderdendam en zich daardoor voor de finaledag en het A-toernooi wist te plaatsen. Waar Poule B1 een verrassende winnaar opleverde werd in poule B4 al snel duidelijk dat Usquert in deze poule weleens hoge ogen kon gaan gooien. Nadat TEO in het eerste duel met 2-1 van Woltersum had gewonnen kwam Usquert vervolgens in actie tegen SV Bedum-zondag. Het in de reserve vijfde klasse uitkomende Usquert gaf SV Bedum met 4-2 klop en in het direct daaropvolgend duel werd TEO met 3-0 aan de zegekar gebonden. Twee overwinningen tegen op papier sterkere tegenstanders en de verdere resultaten in deze poule, zorgde er vervolgens voor dat Usquert in zijn laatste wedstrijd tegen Woltersum aan een punt genoeg had om zich voor het A-toernooi te plaatsen. Iets waar de ‘zebra’s in slaagden door in het voorlaatste duel van de avond met 1-1 gelijk te spelen tegen Woltersum waardoor de ploeg van coach Kacha Goguadze de drie standaardteams SV Bedum-zondag, Woltersum en TEO uit het toernooi knikkerde. Een resultaat dat er uiteindelijk voor zorgde dat er naast zijn favorietenrol wel waarmakende Stedum met Zeester, Meedhuizen en Usquert van drie verrassende poulewinnaars gesproken mocht worden.