Winterkampioen! Dames 1 S.V. Marum 4de klasse F.

Als een echte "killer-machine" bewoog het dames 1 team zich over de vaderlandse voetbalvelden. Boeren, burgers en buitenlui moesten maken dat ze binnenkwamen, echter er bleven altijd wel 11 personen over die dachten het Marumer varkentje wel te kunnen wassen. Nou daar zijn ze achter gekomen.Niet dat elke tegenstander werd "geveegd", er waren zeer zeker ook moeizame wedstrijden bij, die echter elke keer tot een goed einde werd gebracht. De rol van trainer/coach Auke Doornbosch is in dit geheel onmiskenbaar. Altijd weet hij de individuele persoon op de juiste wijze te prikkelen, bij de ene speelster moet dit net even iets anders als bij een andere. Er zijn gevallen waarbij een speelster een schouderklopje moet krijgen, terwijl de ander juist een schop onder haar kont moet hebben. Auke blijkt dit haarfijn aan te voelen. Tijdens de wedstrijden houdt hij altijd het teambelang in de gaten en zodra hij in de gaten krijgt dat iemand zijn ego boven het teambelang stelt dan zegt Auke hier iets van. Niet als een primitieve Neanderthaler, maar gewoon als Auke Doornbosch uit Niekerk en altijd positiviteit uitstralend, waardoor een soort onoverwinnelijkheid is ontstaan. "Wij zijn SV Marum en wij zijn voor niemand bang", zoiets ongeveer. Een verademing deze man, die gelukkig voor een jaar heeft bijgetekend. Een waar reclameuithangbord (scrabble!) voor onze vereniging.Moet er nog iets individueels gemeld worden? Nee, eigenlijk niet en dat is ook een kwaliteit van dit team, nl. een hecht collectief, waarbij niemand uit de boot mag en zal vallen. Mooi om dat proces, dat zich op natuurlijke wijze voltrekt, te mogen aanschouwen. Dat een Roos van der Veen (vooruit, ik wil toch een naam noemen) zich als de jongste in dit team zich zo haar stempel weet te drukken is prachtig om te zien. Hopelijk kan het team nog een paar stapjes maken in de tweede helft van de competitie en kunnen ze de huidige eerste plaats behouden. Ondanks het feit dat er nog geen puntverlies is geleden, liggen Opende en Lycurgus op de loer, waarbij Opende maar vier verliespunten heeft. Dus 2 x verlies voor de Marum-krijgers en we zijn weer terug bij af. Aan de trainer ervoor te zorgen dat dat iedereen op scherp blijft staan en niet gaat verslappen, Altijd een boeiend proces om dit "na de winterstopsyndroom" naar een verleden te helpen en de koppies fris te houden.