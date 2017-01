Van Bruggen Bestratingen wint 14e Univé Zaalvoetbalgala

Het Univé zaalvoetbalgala voor bedrijven in Bedum en omstreken is verrassend gewonnen door het team van Van Bruggen Bestratingen. Verliezend finalist was Anura Webdevelopment. In een zinderende finale won Van Bruggen Bestratingen uiteindelijk afgetekend met 5-2. In de troostfinale won Smit Prefab Beton met 2-0 van Noordproof.De finaleavond op vrijdag 30 december werd bezocht door ruim 500 bezoekers. Sporthal ‘De Beemden’ was ouderwets afgeladen. Muzikanten van muziekvereniging Wilhelmina zorgden tussen de wedstrijden door voor entertainment van hoog niveau. De DJ’s Jacko Pol en Alexander van Dellen zorgden voor de feestelijke omlijsting. Tot in de kleine uurtjes was het gezellig in de kantine van de sporthal.Op 22, 23, 27 en 28 december waren de poulewedstrijden. Van de twintig teams bleven de beste acht over. Dat waren Noordproof, Beukema Grondwerken BV, Le Nez, Anura Webdevelopment, Van der Werf Groenvoorziening, Smit Prefab Beton, Van Bruggen Bestrating en Hotel ’t Gemeentehuis.In de poulefase was de winnaar van de laatste vijf edities, Multipromo Van der Klei, verrassend uitgeschakeld.Na afloop reikten voorzitter Rob van der Werf van de stichting Bedrijvenvoetbal en voorzitter Edwin van Zanten van SV Bedum de prijzen uit. Een trotse Rolf van Bruggen nam de grote wisselbokaal in ontvangst met de spelers van het team aan zijn zijde. Topscoorder van het toernooi was Freddy de Grooth van Le Nez. Jeroen Mulder van Anura Webdevelopment werd verkozen tot beste doelman van het toernooi.Waardering was er voor de scheidsrechters Jan Swart, Lianne van der Meulen en Dursun Caglak. Zonder incidenten floten zij alle wedstrijden van het vijfdaagse voetbalfeest. Tevens maakte de organiserende stichting Bedrijvenvoetbal bekend dat Kraantje Pappie, de populaire partyband Papa di Grazzi, Diep Triest en Burdy tijdens de veldeditie op 16 en 17 juni 2017 komen optreden in Bedum. Toegangskaarten zijn vanaf 27 april (Koningsdag) verkrijgbaar. Voor meer informatie kijk op www.bedrijvenvoetbal.com