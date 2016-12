Damesteams als eerste in de prijzen bij Hogeland Cup

Nadat de derde editie van de Hogeland Cup op de 27 en 28 haar ouverture kende met het B-toernooi, was het op 29 en 30 december de beurt aan de damesteams. Dit toernooi met zestien deelnemende ploegen, kende een aangepaste opzet. Eén poule, met de vier hoogst geklasseerde damesteams op het veld, voetbalden een voorronde die moest uitwijzen hoe het programma op de finaledag (7 januari) eruit zou zien. De overige teams voetbalden in drie poules om louter de poulezege. Ook werd in deze poules een beste speelster van de avond aangewezen.‘Een aantal damesteams had vooraf aangegeven liever niet deel te nemen als het niveauverschil te groot zou zijn’, legt Erwin Swaagman uit. De Lopster, verantwoordelijk voor de toernooischema’s bij de Hogeland Cup, laat weten dat het toernooibestuur het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk teams mee kunnen doen. ‘Het klopt dat het verrassingselement daardoor een stuk kleiner wordt, maar aan de andere kant hebben er uiteindelijk wel zestien damesteams uit Noord-Groningen meegedaan. Het ‘hoe-meer-zielen-hoe-meer-vreugd’- principe weegt voor ons dan ook zwaarder dan een verrassingselement in het toernooi. En voor zover we hebben geconstateerd, waren de teams zelf ook tevreden met deze toernooiopzet’, legt hij uit.De damesteams van Bedum, Winsum, EKC en SIOS zijn op papier de sterkste teams van het Groninger Hogeland en maakten dus de dienst uit in poule D1. De eindrangschikking zou hier bepalen wat het speelschema voor de dames op de finaledag wordt. De uiteindelijke nummer één van deze poule zou het dan opnemen tegen de nummer vier en de nummer twee speelt dan tegen de nummer drie. De winnaars van beide duels maken in de finale uit wie zich een jaar lang het beste damesteam van Noord-Groningen mag noemen. De dames van Winsum, tevens titelhouder, opende met een krappe 2-1 zege op SIOS en Bedum versloeg EKC met 0-2. De openingsduels van deze poule hadden geen verrassingen in petto, zoals ook de opeenvolgende duels. Uiteindelijk stelde EKC in het voorlaatste pouleduel de derde plek veilig met een 2-1 zege op SIOS, waarna Bedum en Winsum in het slotduel om de koppositie mochten vechten. De derby werd verrassend genoeg met overmacht gewonnen door Winsum, dat een 0-5 eindzege liet noteren. Met Yvonne Schuijl (4) en Chantal Streppel (3) had Winsum ook de twee topscorers van deze poule in de gelederen.Poule D2 was de eerste poule waarin er meteen om de prijzen werd gespeeld. De dames van De Heracliden trokken met een 5-0 zege tegen De Pelikanen direct fel van leer en dat voorbeeld werd gevolgd door Farmsum. Zij wonnen met liefst 1-7 van het combinatieteam Middelstum/KRC. De Heracliden kende ook geen genade met laatstgenoemde ploeg. De Meister dames wonnen hun tweede duel met 6-0, waarbij vooral Maartje Oosterhuis goed op schot was. De verwachting was dan ook dat De Heracliden met Farmsum mocht gaan uitmaken wie eerste werd, maar de Farmsumers verloren in hun tweede duel relatief verrassend met 2-1 van De Pelikanen. Omdat Middelstum/KRC op haar beurt weer van De Pelikanen won, finishten er uiteindelijk drie clubs op drie punten. De Heracliden won het slotduel namelijk met 4-0 van Farmsum en mocht zich daardoor de terechte poulekampioen noemen. Maartje Oosterhuis werd met 7 doelpunten niet alleen topscorer, maar werd ook aangewezen als beste speelster van de poule. Eva Pot (4 goals) en Melissa Davids (3 goals) van Farmsum kwamen nog enigszins bij haar in de buurt.Corenos, dat vorig seizoen nog verraste met deelname op de finaleavond, was de favoriet in poule B3. Daar werd op vrijdagavond voor de eerste keer afgetrapt en de Roodeschoolsters gingen meteen van start met een 1-2 zege op Holwierde. Rood Zwart Baflo en Loppersum, de twee andere ploegen in de poule, maakten er in hun onderlinge duel een bescheiden spektakelstukje van (2-3). Corenos versloeg ook de Lopster dames (4-1) en stond daarmee op pole-position voor de poulewinst. Die kwam er uiteindelijk ook, omdat de withemden met 0-4 ook te sterk waren voor Rood Zwart Baflo. Achter de Roodeschoolsters pakte Loppersum de tweede plek door zes punten te verzamelen. Holwierde versloeg Rood Zwart Baflo in een rechtstreeks duel om de derde plek met 2-1, waardoor de Bafloërs het toernooi helaas puntloos moesten beëindigen. Net als in poule B2 werd ook hier de topscorer van de avond uitgeroepen tot beste speelster van de poule. Deze eer was weggelegd voor Mariska de Winter van Corenos, die 6 keer wist te scoren. Leonie de Winter (Corenos, 3 goals) en Tess de Vries (Holwierde, 3 goals) hadden ook een prominente positie op de topscorerslijst.De laatst gespeelde damespoule, D4, werd uiteindelijk de poule waarbij de meeste spanning kwam kijken. De damesteams van Noordpool, De Fivel, VVSV’09 en Meedhuizen vormden deze poule en op voorhand was het lastig om hier een grote favoriet aan te wijzen. De Fivel en VVSV’09 wonnen hun eerste duels van respectievelijk Noordpool en Meedhuizen, waarmee de toon was gezet. Omdat het onderlinge duel tussen De Fivel en VVSV’09 gelijk eindigde (1-1), kwam het voor de koppositie allemaal aan op het laatste duel. Daarin wonnen de Riepsters met 5-1 van Meedhuizen en wist VVSV’09 wat het moest doen tegen Noordpool. Het werd uiteindelijk een 5-0 zege voor VVSV’09, waarmee de formatie uit Ulrum met één doelpunt meer dan De Fivel eerste werd. En ook hier werd de topscorer van de avond uitgeroepen tot beste speelster van de poule: Ciska de Vries van De Fivel (7 goals) viel deze eer ten deel. Dominica Hoeksema (VVSV’09, 3 goals) en Loeka de Jonge (Meedhuizen, 3 goals) eindigden gedeeld tweede op de topscorerslijst.We zien de damesteams van Bedum, Winsum, EKC en SIOS terug op de finaledag. De Hogeland Cup wordt in 2017 hervat met het A-toernooi op maandag 2 en dinsdag 3 januari. Zie voor het programma de website hogelandcup.nl. Maar voor eerst wenst het bestuur van de Hogeland Cup u allen een goede jaarwisseling!