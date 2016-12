B-toernooi Hogeland Cup grossiert in verrassende resultaten

De derde editie van de Hogeland Cup werd dinsdag- en woensdagavond afgetrapt met het B-toernooi. In de vertrouwde Uithuizer sporthal De Mencke zagen de toeschouwers twee poules op één avond en die duels leverden de nodige surprises op. Dat Stedum zich zou plaatsen voor het A-toernooi had menigeen wel verwacht. Dat Meedhuizen, Usquert en Zeester zich óók poulewinnaar mochten noemen, was echter door minder voetballiefhebbers ingecalculeerd.Stedum en Ezinge hadden dinsdagavond in poule B2 de eer om de bal voor de eerste maal in dit toernooi te laten rollen. Met een 5-1 zege lieten de Stedumers er geen gras over groeien en dat gold ook voor de overige twee pouleduels. Ook Farmsum (6-0) en Rood Zwart Baflo (4-0) moesten aan de Stedumer dadendrang geloven, waardoor de geel-zwarte brigade van Wim Nubé zich ongeslagen als poulewinnaar mochten kronen. Met Tiemen Pestman (5 goals), Tiemen Dijk (4) en Diederik Dijk (4) deed er meteen al een trio Stedumers gooi naar een mogelijke topscorerstitel in het B-toernooi. Achter Stedum eindigden Ezinge, Farmsum en Rood Zwart Baflo allemaal op drie punten. Op doelsaldo werden de Bafloërs tweede, nog voor Ezinge (derde) en Farmsum (vierde en laatste). Stedum mag zich door de poulewinst op dinsdag 3 januari in het A-toernooi gaan meten met De Pelikanen, Poolster en titelhouder Appingedam.In poule B3 leek Warffum op voorhand favoriet voor de poulewinst, mede op basis van resultaten uit eerdere jaren. Eenrum gold als outsider, terwijl Zeester debuteerde. ’t Zandt completeerde de poule. Het was verrassend genoeg Zeester dat het publiek het meest in vervoering kreeg. Met de volle buit uit drie duels wisten de Zoutkampers al hun wedstrijden te winnen. Van de elf gemaakte treffers was Danny Beerda met vijf stuks de grootste goalgetter. Warffum won twee wedstrijden en eindigde als tweede, maar dat was niet voldoende om door te gaan in het toernooi. Eenrum eindigde als derde en ’t Zandt moest het met een laatste, maar eervolle vierde plaats doen. De Zandtsters (reserve 5Klasse op het veld) boden al hun tegenstanders prima partij en mogen in hun afscheidsjaar ook de Hogeland Cup met opgeheven hoofd verlaten. Poulewinnaar Zeester mag op dinsdag 3 januari de strijd in het A-toernooi aan gaan met NEC Delfzijl, De Fivel en Middelstum.‘Thuisploeg’ Noordpool leek op woensdagavond in poule B1 de beste papieren te hebben voor de eindzege. De ploeg van trainer Jur Smit verloor in het openingsduel echter meteen al met 1-2 van Meedhuizen. Beide ploegen treffen elkaar ook op het veld in de competitie, waar Noordpool tweede staat en Meedhuizen hekkensluiter is. Daarom kon de 1-2 eindstand dan ook als verrassend worden genoteerd. In diezelfde competitie speelt ook Holwierde, dat in deze poule eveneens in actie kwam. Zij gingen van start met een 0-1 zege op Onderdendam, dat op het veld in de reserve 6Klasse uitkomt. Opvallend genoeg bleek de driepunter van Meedhuizen tegen Noordpool geen incident. De groenhemden bonden ook Onderdendam en Holwierde (beide keren 3-1) aan de zegekar en finishten daardoor zeer verrassend als eerste in de poule. Holwierde eindigde met twee zeges als tweede, terwijl Noordpool met twee verliespartijen en één ruime zege op Onderdendam (5-0) slechts derde werd. Onderdendam weerde zich kranig, maar eindigde desondanks puntloos als vierde. Meedhuizen mag zich op maandag 2 januari van haar beste kant laten zien in het A-toernooi, waar zij in poule A2 Winsum (ZA), De Heracliden en Corenos ontmoeten.Ook poule B4 kende een verrassende eindrangschikking. In deze poule debuteerde TEO in de Hogeland Cup en zij gingen met een 2-1 zege op Woltersum meteen goed van start. De zondagtak van Bedum, op papier favoriet voor de poulewinst, verloor in het tweede duel met 4-2 van Usquert. De Bedumers waren niet met hun sterkste selectie naar Uithuizen afgereisd en dat liet zich terugzien in de resultaten. Ook Woltersum en TEO waren te sterk voor Bedum, dat daardoor als laatste eindigde. Omdat Usquert in het derde pouleduel al van TEO had gewonnen (0-3), hadden zwart-witten genoeg aan een puntje tegen Woltersum voor de groepswinst. En dat puntje kwam er door een 1-1 gelijkspel. TEO moest het met een tweede plek doen en Woltersum eindigde als derde. Jack Wieringa (Usquert, 4 goals) en Emiel Kruger (TEO, 4 goals) mochten zich in deze poule de topschutters noemen. Door de poulewinst gaat ook Usquert naar het A-toernooi. Op maandag 2 januari treffen zij Omlandia, SIOS en Winsum (ZO) in het A-toernooi.