Late treffer bezorgt Warffum winst op Farmsum..

Warffum is er zondagmiddag in geslaagd om in het restant van het duel tegen Farmsum de drie punten in eigen huis te houden. In een qua spelpeil zeer matig duel wonnen de Warffumers uiteindelijk door een laat doelpunt van Roel Klinkhamer met 2-1 en waar alles mee was gezegd.Zondagmiddag stonden in Warffum de nog resterende 47 minuten van het op 4 december gestaakte duel tussen Warffum en Farmsum op het programma. Een duel dat toen vroegtijdig werd beëindigd door scheidsrechter Hagenauw uit Groningen. De reden was dat de leidsman toen in de 43minuut tot de conclusie kwam dat hij het veld te glad vond en er daardoor gevaar ontstond voor de spelers om het duel te vervolgen. Een beslissing die bij alles en iedereen die toen aanwezig was op het sportcomplex in Warffum voor onbegrip zorgde. Dat zorgde er vervolgens voor dat Warffum en Farmsum hun kerstreces nog even moesten uitstellen omdat de openstaande minuten op last van de KNVB nog voor de kerstdagen gespeeld dienden te worden. Een actie waar men bij zowel de thuisploeg als de gasten bepaald niet blij mee was. Beide teams moesten namelijk improviseren om tot een elftal te komen omdat er spelers waren die of geblesseerd of in het weekend voor de kerst andere verplichtingen hadden. Zo ontbraken aan de kant van de thuisploeg niet alleen de geblesseerden Robbert Bos, Gertjan Meijer en Chris Bulthuis maar waren ook David Kloosterhuis en Patrik Pieterman zondagmiddag niet beschikbaar. En verder mocht ook Joey Peerbolte niet spelen omdat hij in het eerste deel al gewisseld was. Dat zorgde dat Simon Bos voorafgaand aan het nog resterend deel van het duel tegen laagvlieger Farmsum maar een doelstelling had. ,,We staan met 1-0 voor tegen een ploeg die met een man minder moet spelen. Dus is het voor ons zaak om snel mogelijk een tweede goal te scoren om op die wijze de zege snel veilig te stellen. Een zege wat zou betekenen dat we op een vierde plaats de winterstop ingaan,” aldus Bos die net als iedereen op het sportcomplex in Warffum rond de klok van 13. 30 uur toch wat lichtelijk ongerust werd. Wan precies eender als twee weken eerder was er ook nu van arbiter Hagenauw nog geen spoor te bekennen. Maar gelukkig voor alles en iedereen kwam de in Groningen woonachtige leidsman even later toch parmantig het sportpark opstappen zodat niets meer het duel nog in de weg stond. Want ook nu besloot de arbiter dat een fysieke controle of alles op en rond het veld in orde was niet nodig was. Dat alles zorgde dat er daarom om even na 14.00 uur in Warffum kon worden afgetrapt voor het resterend deel van de eerste helft van het duel tussen Warffum en Farmsum. Een deel wat ongeveer vijf minuten in beslag zou nemen en waarin niets gebeurde wat het noteren verder waard was.Nadat beide teams van helft hadden gewisseld hoopte het publiek dat de nog te spelen vijfenveertig wat meer vertier zouden gaan geven. Iets waar het in de beginfase echter niet naar uit zag. Aan de kant van de thuisploeg liep het namelijk van geen kant en ook de Farmsumers blonken niet uit in elkaar goed te kunnen vinden. Dat zorgde dan ook voor een schouwspel waarbij de toeschouwers prima de diverse sociale contacten konden onderhouden zonder dat ze ook maar iets van het gebeuren voor hun neus misten. Echte kansen voor beide teams kwamen er namelijk niet waardoor Warffum van geluk mocht spreken dat het in het eerste deel van dit duel al op voorsprong was gekomen. Zo zag het er dan ook naar uit dat er zondagmiddag in Warffum niet gescoord zou gaan worden. In de 75minuut veranderde dat alles echter in Warffum. Vanuit het niets doken er een paar Farmsumers in het strafschopgebied van de thuisploeg op. Wat volgde was een prima voorzet van Vanres Latupeirissa waar Warffum-verdediger Teun Venhuizen duidelijk niet goed op anticipeerde. Venhuizen sprong namelijk niet goed mee met Alwin Nap die daardoor met een rake kopbal Warffum-goalie Rodney Ritsema kansloos liet: 1-1. Aan de kant van Warffum reageerde vervolgens een laaiende Simon Bos direct door een aanvaller, Roel Klinkhamer, te brengen voor verdediger Joris Bos. De oefenmeester van de Warffumers, die in woord en gebaar duidelijk liet blijken absoluut niet tevreden te zijn over de verrichtingen van zijn team, wilde namelijk ten koste van alles op plaats vier de winterstop ingaan. Door het inbrengen van Roel Klinkhamer ging Warffum daarom met drie spitsen spelen waardoor er wat meer druk op het doel van de bezoekers kwam. Richting de slotfase moest Farmsum-goalie Kevin Trof daardoor ook wat meer handelend optreden zonder dat de Warffumers echt heel gevaarlijk werden. Zo zag het er dan ook naar uit dat een wel zeer matig duel in een remise zou gaan uitdraaien. Maar met nog ongeveer vijf minuten te spelen kwam de thuisploeg toch weer op een hernieuwde voorsprong. Roel Klinkhamer leverde vanaf links een voorzet af die door alles en iedereen werd gemist in het strafschopgebied van de Farmsumers. Doordat de voorzet van de invaller echter wel de juiste richting had meegekregen hobbelde de bal toch achter een verraste doelman Kevin Trof die nog wel een poging deed om een treffer van Warffum te verijdelen. Maar helaas voor Farmsum slaagde hun doelman daar niet in en de 2-1 op het scorebord kwam te staan. Een stand waar verder geen verandering meer in kwam zodat de Warffumers er uiteindelijk toch nog met de drie punten vandoor gingen na een restant van een duel dat in het eindsignaal zijn hoogtepunt kendeWarffum-Farmsum: 2-1(1-1)42. Bello 1-0, 75. Nap 1-1, 85. Roel Klinkhamer 2-1.Scheidsrechter: R. Hagenauw (Groningen)In eerste deel:Gele kaart: De Vries(Farmsum)Rode kaart: Toxopeus (Farmsum)Warffum: Ritsema: Joris Bos(76. Roel Klinkhamer), Korthuis, Bosma, Venhuizen; Zantingh, Jan Klinkhamer, Bello, Rick Kloosterhuis; Bartel Klinkhamer, Dijkhuizen(86. Bulthuis).Farmsum: Kevin Trof; Schipper, Brian Trof, De Vries, Visser; Hakze, Latupeirissa, Hasheme; Bontsema, Nap.Simon Bos: ,,We hebben gewonnen maar daar is alles mee gezegd. Het was aan onze kant gewoon heel erg matig. Maar we gaan op een vierde plaats de winterstop in en dat was wat we graag wilden. Maar over de wedstrijd moeten we het maar niet meer hebben.”