vv Winsum voelt zich bestolen in Zwaagwesteinde

Vv Winsum voelde zich zondagmiddag in het uitduel tegen Zwaagwesteinde duidelijk bestolen. In Zwaagwesteinde werd het namelijk ver in blessuretijd nog een 2-1 nederlaag voor de Winsumers doordat de referee van dienst wel heel erg duidelijk op de hand van de thuisploeg was.Direct vanaf het begin van de wedstrijd liet de jonge scheidsrechter Brussaard in alles merken dat het fluiten in het Friese Zwaagwesteinde een verlammende werking op hem had. Alle vlagsignalen van zijn assistent aan Friese kant werden nauwgezet opgevolgd waardoor de gasten in de eerste helft zelfs een 100 % strafschop werd onthouden. In het strafschopgebied van de gastheren werd Erwin Venema namelijk duidelijk onderuit geschoffeld maar onpartijdige Brussaard zag daar, in samenwerking met zijn assistent geen strafschop in. Nog in de eerste helft kwam Zwaagwesteinde wel op een 1-0 voorsprong waardoor de druiven voor de Winsumers na de eerste vijfenveertig minuten wel heel erg zuur waren.Waar het er voor de pauze al niet erg vriendelijk aan toeging in Zwaagwesteinde werd dit na de pauze nog erger. Waar aan de kant van de Winsumers Pierre Makron in de eerste helft al diverse racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg waren de rapen na de rust helemaal gaar. De opmerking van een tegenstander van ‘lelijke zwarte aap’ schoot Makron volledig in het verkeerde keelgat en het lukte trainer Willem Kluin, samen met een viertal spelers, met veel pijnen moeite om Makron buiten de lijnen te krijgen. Nadat de rust na tien minuten weer wat was teruggekeerd kwamen de Winsumers door een goal van Erwin Venema toch nog terug tot 1-1. Een situatie die er voor zorgde dat de gasten hoopten een punt mee huiswaarts te kunnen nemen. Maar helaas voor de ploeg van trainer Willem Kluin had arbiter Brussaard echter nog een kerstcadeautje voor ze in petto. De thuisploeg mocht namelijk ruim in de extra tijd nog een vrije bal nemen die door een van de aanvallers van de thuisploeg achter doelman Eddy Renses werd getrapt en de 2-1 voor de thuisploeg betekende. Een stand wat ook direct de eindstand werd want de onpartijdige floot vervolgens direct af wat bij Willem Kluin duidelijk kwaad bloed zette. ,,Ik zeg het niet gauw maar nu wel. We hebben verloren van de scheidsrechter en zijn assistent. Want in alles wat er op het veld gebeurde waren ze een twee-eenheid,” aldus een geplaagde Kluin die zondagmiddag niet alleen als trainer zijn club vertegenwoordigde. ,,Ik was naast trainer ook verzorger en teamleider. Met dank aan het team hebben we alles in goede banen kunnen leiden, zoals met dat akkefietje rond Pierre, maar wat meer ondersteuning vanuit de club was zeker op zijn plaats geweest,” aldus een duidelijk gepikeerde Willem Kluin