Futsal Stedum verliest door scheids en missen kansen

In de laatste wedstrijd van 2016 moesten de zaalvoetballers van Stedum aantreden in Ten Boer tegen Slingerij 1. De Stedumers die de laatste tijd goed op dreef zijn wilden het jaar goed afsluiten. De ploeg moest wegens een weekendje weg routinier Dick Nieborg missen en traden aan met de volgende 7 spelers: Michel de Graaf, Bert Weesepoel, Diederik Dijk, Tiemen Dijk, Wolter van Zanten, Robbert Slager en Boelie de Sturler.Stedum keek al snel tegen een achterstand aan door een van richting veranderd schot. Na deze achterstand was het meestentijds Stedum dat de wedstrijd dicteerde. Slingerij verdedigde echter met 4 man in de cirkel en had deze avond een keeper die alles leek te pakken. Hoe Stedum het ook probeerde de bal wilde er niet in. En Slingerij kwam er bij vlagen een paar keer gevaarlijk uit maar de verdediging en de Sturler waren bij de les. Zo’n 5 minuten voor rust werd het uit een vrije trap van Michel de Graaf gelijk, die het leer hard tegen de touwen joeg.De toch al niet goedleidende scheidsrechter die kennelijk dacht het veldvoetbal was en veel toeliet, bepaalde in de 2helft het beeld van de wedstrijd. Eerst bestrafte hij een overtreding van Slingerij niet en in de tegenaanval liet hij doorgaan terwijl de bal een halve meter over de zijlijn was. En juist hieruit scoorde Slingerij de 2-1, een breekpunt in de wedstrijd. Stedum was even van slag en duur balverlies leidde direct de 3-1 in. En tja tegen een stug verdedigend Slingerij die ook nog eens slidings mocht maken van de scheidsrechter wordt het dan lastig om de wedstrijd te kantelen. Weer was Stedum de betere maar werd het net deze avond niet gevonden. Vooral de gebroeders Dijk deden deze keer geen duit in het zakje. De wedstrijd leek na de 4-1 nog even spannend te worden toen Bert Weesepoel de 4-2 scoorde uit een voorzet van Wolter van Zanten. Waar Stedum op het punt stond om zijn doelman te wisselen om zodoende meer druk te kunnen gaan zetten met 5 veldspelers viel de 5-2. Dat Stedum uit wederom een voorzet van Van Zanten via Robbert Slager nog de 5-3 scoorde was nog slechts voor de statistieken. Hiermee leed Stedum een zure nederlaag waar het gezien de kansen zeker had kunnen winnen. De zegereeks die Stedum had staan kwam hiermee tot een einde. Toch sluiten de Stedumers de competitie af op een 2plek en hopelijk kan deze positie in 2017 gehandhaafd worden. Futsal Stedum wenst een ieder fijne feestdagen en een sportief en gezond 2017 toe.