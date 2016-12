Gehavend VVSV’09 onderuit tegen VVT

Een gehavend VVSV’09 wist zaterdagmiddag zijn laatste wedstrijd voor de winterstop niet te winnen. In Twijzelerheide was VVT namelijk met 4-0 te sterk voor de Ulrumers.Met doelman Patrick Valkema weer tussen de palen maar zonder de geblesseerden Rick Meijer, Jaap Bremer en Harm Klaver begon VVSV’09 prima aan het uitduel tegen VVT. Er kwamen in een niet onaantrekkelijke eerste helft wat mogelijkheden voor beide teams waaruit de thuisploeg in de 33minuut de 1-0 wist te scoren. Nog voor de pauze kwamen de gastheren op 2-0 nadat de Ulrumers eerst nog via Patrick Rienks en Gerben Goeree de kans kregen om de gelijkmaker te scoren.Na de rust kwam er al snel een 3-0 stand op het scorebord te staan toen Richard de Vries zo ongelukkig was om zijn eigen doelman te passeren. Niet veel later wist VVT ook nog een vierde treffer te scoren waardoor VVSV’09 wist dat het met lege handen huiswaarts zou keren. In de 80minuut kregen de bezoekers nog de mogelijkheid om de eretreffer te scoren toen scheidsrechter Zaagstra in een overtreding op Wilfred Kooi een strafschop zag. De leidsman liet zich echter ompraten door zijn assistent van VVT die bleef volhouden dat de overtreding buiten de beruchte lijnen was gemaakt. Een vreemde beslissing van de arbiter die er uiteindelijk voor zorgde dat VVSV’09 geen penalty kreeg en daardoor met een 4-0 nederlaag huiswaarts keerde. ,,We waren te verzwakt om het VVT echt lastig te maken waarbij ons zelfs een terechte strafschop om de eretreffer te scoren niet was gegund” was na afloop het commentaar van Jaap van der Ploeg