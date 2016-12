Eindelijk weer zege voor Warffum.

Warffum wist zondagmiddag eindelijk eens weer te winnen. In en tegen Froombosch werd het een 2-0 overwinning voor de Warffumers die gezien het groot aantal kansen een veel ruimere zege hadden moeten boeken.Warffum kon zondagmiddag niet in zijn vaste basisopstelling aan het duel tegen Froombosch beginnen. Naast de langdurig geblesseerde Robbert Bos was ook Joey Peerbolte geblesseerd en was Patrik Pieterman op vakantie. Ondanks deze mutaties begon Warffum sterk aan het duel tegen Froombosch. Binnen tien minuten stond het namelijk al 0-1 voor de gasten na een combinatie tussen Gert Jan Dijkhuizen en Bartel Klinkhamer die door laatstgenoemde keurig werd binnengeschoten. Rond de 30minuut was Gert Jan Dijkhuizen degene die het net wist te vinden en zijn ploeg op een comfortabele 0-2 voorsprong bracht. Een stand die ook na vijfenveertig minuten nog op het scorebord stond. Na de rust probeerde Froombosch om de druk op het doel van de bezoekers wat op te voeren. Een poging die maar tien minuten duurde. De thuisploeg ontbeerde namelijk en de conditie en het voetballend vermogen om het Warffum nog langer lastig te maken. De geelhemden op hun beurt wisten zich ook in de tweede helft voldoende mogelijkheden te creëren. Maar wat al het gehele seizoen een probleem is bij Warffum, het benutten van kansen, was zondagmiddag niet anders. Zo bleef het uiteindelijk bij een 0-2 zege voor de Warffumers waar Simon Bos, na een wat mindere periode met zijn ploeg, duidelijk blij mee was. ,,Qua kansenverhouding hadden we met dubbele cijfers moeten winnen. Maar dat telt nu even niet. We hadden gewoon even weer een overwinning nodig en dat is ons gelukt.”