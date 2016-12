Zevende nederlaag zorgt voor donkere wolken boven vv Winsum-zondag.

De drie goals in het duel tussen vv Winsum en Gorredijk waren de enige momenten in de wedstrijd die het vermelden waard waren Voor de rest gebeurde er helemaal niets in het door Gorredijk met 1-2 gewonnen duel waarin de thuisploeg gezien het spel, en de verdere entourage op sportpark Schilligeham, liet zien dat het eigenlijk niets meer in het standaardvoetbal heeft te zoeken.Voor aanvang van het duel tussen vv Winsum en Gorredijk was er lichtelijk paniek in het kamp van de Winsumers. Rond de klok van 13.00 uur was er van Haidar Melhem namelijk nog geen spoor te bekennen. Trainer Willem Kluin had voor Melhem wel een basisplaats in petto zodat er vanuit de technische staf van de Winsumers contact werd gezocht met de speler. Al snel werd duidelijk dat Haidar Melhem niet kon spelen omdat hij ziek was. Kluin deed nog wel een poging deed om Melhem te bewegen naar Winsum te komen maar op dat verzoek ging de zieke speler niet in.Waar de voorbereiding voor de thuisploeg dus chaotisch verliep was dat in de wedstrijd direct anders. Want al na vijf minuten stond er een 1-0 stand in het voordeel van de Winsumers op het scorebord. Een diepe bal vanuit de verdediging kwam terecht bij Dennis Abbas. De aanvaller nam in de hoek van het strafschopgebied de bal goed aan en schoot, helaas voor de gastheren, op de verste paal. Waar niemand van Gorredijk adequaat reageerde op de van de paal terugkerende bal deed Pierre Makron, dat wel en even was Sven van der Woude een kansloze doelman op de inzet van Makron. Na deze snelle openingsgoal trok vervolgens de assistent-scheidsrechter van Gorredijk de aandacht door te beweren dat de goal van Winsum vanuit buitenspelpositie gescoord zou zijn. Uit goed fatsoen liet arbiter Hooge, met afstand de beste man op het veld, zijn assistent zijn relaas even doen maar keurde het doelpunt van de Winsumers niet af. Na deze snelle openingstreffer van de thuisploeg herpakten de Gorredijkers zich echter snel. Er kwamen wat mogelijkheden voor de bezoekers en uit een van die mogelijkheden werd het in de 12minuut weer gelijk. Niet goed opletten in de defensie van de thuisploeg zorgde dat de bal bij Mart van der Tuin terecht kwam. Met Van der Tuin is direct de goaltjesdief van Gorredijk genoemd want de spits had voor aanvang van het duel in Winsum al zeventien competitietreffers achter zijn naam staan en was ook nu trefzeker: 1-1. Na deze snelle gelijkmaker gebeurde er in het verdere verloop van de eerste helft maar weinig meer wat het vermelden waard was. De thuisploeg kon aanvallend geen vuist maken en de bezoekers lieten in niets zien dat ze samen met Surhuisterveen om de titel strijden in zondag 4B. Daardoor werd het een hele saaie eerste helft op sportpark Schilligeham voor maar een handjevol toeschouwers met daaronder een groep aanhangers van Gorredijk Aanhangers van de gasten die, precies als het overige publiek, lieten horen dat ze hoopten op enkele betere tweede vijfenveertig minuten dan die van voor de rust. Aan het begin van de tweede helft zag het daar ook naar uit. Gorredijk begon duidelijk in een hoger tempo aan de tweede helft. De technische staf van de gasten had in de eerste helft uiteraard al gezien dat Winsum aanvallend helemaal niets voorstelde. Een snelle voorsprong zou de Gorredijkers daarom ook vrijwel zeker een belangrijke zege opleveren, Een voorsprong die er in de 50minuut ook daadwerkelijk kwam. Op ongeveer 25 meter van het doel van Marko Stoepker kwam Jesmer de Vries in balbezit. De Vries mocht vervolgens in alle rust aanleggen voor een schot wat doelman Stoepker even later alleen maar voorbij hoorde komen. Het schot van De Vries verdween namelijk snoeihard in de rechterbovenhoek en wat Gorredijk een 1-2 voorsprong opleverde. Wat er na deze snelle tweede goal van de gasten gebeurde was van een nog bedenkelijker niveau dan dat van voor de rust. De thuisploeg kon ook nu geen moment aanvallend een vuist maken en aan de andere kant hadden de Gorredijkers absoluut niet de intentie om het doelman Marko Stoepker nog echt moeilijk te maken. Bij de Winsumers kwamen de 38-jarige Ronald Spikman en de 47-jarige Paul Wolters nog wel binnen de lijnen voor de moegestreden Ricardo de Wit en Bram Postma maar dat zette natuurlijk ook geen zoden aan de dijk. Zo ging het als kijkspel uitermate saai duel als de bekende nachtkaars uit met als resultaat een zevende nederlaag op rij voor de thuisploeg. Een nederlaag die het beeld liet zien dat wanneer er niet heel snel wat veranderd het prestatievoetbal op de zondag in Winsum tot het verleden gaat behoren. Want dat waren de geluiden die er zondag duidelijk te beluisteren vielen op een qua entourage eveneens zeer saai sportpark Schilligeham.vv Winsum-Gorredijk: 1-2(1-2).3. Makon 0-1, 12. Van der Tuin 1-1, 50. De Vries 1-2Scheidsrechter: F. Hooge (Hollandscheveld).Gele kaarten: Magnin(Winsum), Bijlsma(Gorredijk),Winsum: Stoepker; Meyer, Ebobisse, Magnin, Wit; De Wit (75. Wolters), Smit, Abbas, Postma (72. Spilman); Venema, Makon.Gorredijk: Van der Woude; Jos van Veen, Bergsma, Byker, Bijlsma; Posthumus, Bas van Veen, Van Goinga, Van der Tuin, Van der Zee, De Vries.