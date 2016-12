FC LEO op karakter langs GRC Groningen: 4-1.

FC LEO boekte zaterdagmiddag in de strijd om uit de onderste regionen te komen een belangrijke zege op GRC Groningen. Na een waardeloze eerste helft, waarin in de thuisploeg op een 0-1 achterstand kwam, werd het mede door een onvervalste hattrick van de met een rugblessure kampende Rowan Rozema toch nog een terechte 4-1 overwinning voor de in de tweede helft met veel passie spelende Leensters.FC LEO-trainer Gerke Kersaan was zaterdagmiddag niet te benijden. De Winsumer kon voor het degradatieduel tegen GRC Groningen namelijk niet beschikken over zijn beide aanvallers Marco Rietema en Rowan Rozema. Rietema was door werkzaamheden verhinderd en Rozema had in het duel tegen SIOS een rugblessure opgelopen maar wilde in dit voor beide teams belangrijk duel absoluut bij de selectie zitten. Een instelling waar Gerke Kersaan uiteraard graag gebruik van wilde maken. ,,Rowan kan zeker geen negentig minuten spelen maar we hebben afgesproken dat wanneer we hem nodig hebben we hem gaan brengen,” aldus Kersaan die voor het duel tegen GRC Groningen ook weer een beroep kon doen op Jeroen Batema. De verdediger speelde een week eerder tegen BSVV zijn eerste wedstrijd weer na ruim anderhalf jaar en deed dat zo goed dat hij ook tegen GRC Groningen weer een basisplaat had.Nadat pupil van de week Jenny Bulthuis GRC-goalie Armando Flokstra even de verkeerde hoek had ingestuurd kreeg het handjevol toeschouwers in Leens een eerste helft te zien waarin tot aan de 36minuut niets gebeurde. Beide teams kwamen in deze periode namelijk niet een keer tot een echt schot op doel. Daarom zorgde in de 36minuut het schot van Chiel Wlardi dan ook voor verbazing bij Gert Klaas Zijlstra. De goalie van de Leensters had namelijk duidelijk niet gerekend op het schot van Wlardi. Via een grabbelende Zijlstra en de paal kwam de bal namelijk voor de voeten van Manfred Ridderbos die met dit cadeautje wel raad wist: 0-1. In de nog resterende negen minuten tot aan het rustsignaal van scheidsrechter Baar uit Oldehove gebeurde er vervolgens niets meer zodat iedereen hoopte dat de tweede helft wat meer vertier zou bieden dan de eerste vijfenveertig minuten die niet om aan te gluren waren geweest.Bij aanvang van de tweede helft, die onder kunstlicht werd gespeeld, werd direct duidelijk dat de thuisploeg vol op de aanval zou gaan spelen. In de ploeg waren namelijk Remco van der Klei en Rowan Rozema als vervangers van Peter Kolkena en Rik Schuttenbeld gekomen. Met Van der Klei maar vooral Rozema kwam er direct meer dreiging voor het doel van de gasten. Zo was daar in de 50minuut al een eerste kans voor de goalgetter van de Leensters maar keeper Flokstra wist de inzet nog net op het nippertje te keren. Acht minuten later was het wel raak in Leens. De mee ten aanval getrokken Justin Poort werd op de linkervleugel goed aangespeeld door Remco van der Klei. De centrale verdediger slingerde de bal vervolgens voor het doel van de gasten waar Jan Jaap Flokstra vervolgens zijn eigen doelman wist te passeren:1-1.Nadat aan de kant van de bezoekers centrale verdediger Jacob Boetje geblesseerd was uitgevallen, en was vervangen door Gert-Jan Meinema, moesten de bezoekers in de 62minuut met een man minder verder. Rond de middencirkel trapte Henk de Jong duidelijk na op Marcel Kadijk en was er voor arbiter Baar maar een strafmaat en dat was direct rood voor De Jong. Na de plaatsverwijzing van goaltjesdief van de stadjers werd het opeens een duel waar duidelijk meer ‘vuur’ in kwam. FC LEO zag namelijk dat de negen overgebleven veldspelers aan de bezoekers het conditioneel steeds zwaarder kregen. Het tempo ging daardoor nog meer omhoog bij de oranjehemden die in de 67minuut op voorsprong kwamen door wie anders dan Rowan Rozema. De spits reageerde zeer alert toen de gasten in defensief opzicht aan het stuntelen waren en wist met een beheerste schuiver doelman Flokstra kansloos te laten. Niet veel later zag het er naar uit dat GRC toch weer op gelijke hoogte zou komen. Bij wat duw en trekwerk in het strafschopgebied van de Leensters ging de bal namelijk op de stip. Voor dit karweitje meldde invaller Gert-Jan Meinema zich die echter even geduld moest hebben voor hij het vonnis kon voltrekken. Doelman Gert Klaas Zijlstra was namelijk even richting de bosjes achter zijn doel vertrokken om even later opgelucht weer op het veld terug te keren. Toen iedereen zo ver was voor de nog openstaande strafschop werd de 39-jarige goalie even later luid bejubeld omdat hij met een prima redding de goed ingeschoten elfmetertrap uit de linkerbenedenhoek wist te tikken. Na de gemiste strafschop werden de bezoekers steeds meer eendie het scheidsrechter Baar onnodig lastig maakten. Zeuren om niets en de kwaliteiten van de arbiter herhaaldelijk in twijfel trekkend was datgene waar de gasten zich in de tweede helft zeer nadrukkelijk mee bezig hielden. Het dieptepunt was wat dat betreft wel het gedrag van Niek Ramaker die na een smerige overtreding op Erik Smit ook nog een grote mond durfde te geven tegen de man in het zwart. Een volstrekt dwaze actie van de linkerveugelverdediger die een sanctie bespaard bleef maar door Baar prima met direct rood weggestuurd had kunnen worden.Zo bleef de richting de slotfase spannend in Leens want aan de kant van de gasten liepen voetballers met voldoende kwaliteit rond die er voor konden zorgen dat GRC nog terug in de wedstrijd zou komen. Maar gelukkig voor alles en iedereen binnen FC LEO zorgde ‘goudhaantje’ Rowan Rozema in de 80minuut voor de bevrijdende 3-1 na weer een fout in de defensie van de bezoekers. Na deze derde goal van de thuisploeg was het duel uiteraard gespeeld maar werden de toeschouwers in de 87minuut nog getrakteerd op een fantastische goal van weer Rowan Rozema. Frank Veenwijk werd op de rechtervleugel goed aangespeeld door de prima spelende Rainier Bakker. De aanvaller bedacht zich vervolgens niet en trapte de bal fraai voor het vijandelijk doel waar Rowan Rozema boven alles en iedereen toornde om met een formidabele kopbal de eindstand op 4-1 te bepalen Na de deze fantastische goal, die de goalgetter van FC LEO een onvervalste hattrick opleverde werd nog wel even door gevoetbald in Leens maar tot vreugde van alles en iedereen bij de thuisploeg telde scheidsrechter Baar er niet veel aan extra tijd bij en sprak Gerke Kersaan van een mooie zege. ,,We hadden deze punten echt nodig en dat besef was er vandaag bij iedereen. En dan is het natuurlijk fantastisch wanneer je een spits zoals Rowan in huis hebt, aldus een zichtbaar blije Kersaan. .FC LEO-GRC Groningen: 4-1(1-2)36. Ridderbos 0-1, 58. Flokstra 1-1(ed.), 67. Rozema 2-1, 80. Rozema 3-1, 87. Rozema 4-1.Scheidsrechter: T. Baar (Oldehove).Rode kaart: De Jong(GRC Groningen)FC LEO: Zijlstra; Bakker, Batema, Poort, Marc van der Klei; Kolkena(46. Remco van der Klei), Kadijk, Hofman, Schuttenbeld(46. Rozema), Veenwijk, Smit.GRC Groningen: Flokstra; Jordi Ramaker, Ridderbos, Niels Ramaker; Boetje(59. Meinema), Visser, De Jong, Van Arend, Heerschop; Romeijnders, Wlardi