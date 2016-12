Zeester verliest kansloos van Kootstertille

Zeester verloor zijn laatste wedstrijd voor de winterstop met ruime cijfers. In Zoutkamp werd het een 4-0 nederlaag voor de thuisploeg tegen een op alle fronten beter Kootstertille.Direct vanaf de aftrap werd duidelijk dat het alleen de gasten waren die aansprak mochten maken op de zege. De Friezen creëerden zich namelijk al snel de nodige kansen en uit die mogelijkheden wisten de bezoekers al voor de rust twee keer te scoren. De thuisploeg wist daar in de eerste helft niets tegenover te zetten zodat de rust in Zoutkamp aanbrak met een 2-0 voorsprong voor Kootstertille. In de tweede helft veranderde er niets aan het spelbeeld. Kootstertille had ook nu duidelijk het betere van het spel tegen een thuisploeg die zich steeds meer moest beperken tot verdedigen. Waar de gasten in de eerste helft vergaten hun overwicht in een groot aantal treffers uit te drukken was dat in de tweede helft niet anders. Want net als voor de pauze wisten de Friezen ook na de rust maar twee keer te scoren zodat het uiteindelijk een 0-4 nederlaag voor de Zoutkampers werd waar teamleider Andries Zuidersma van vond dat de thuisploeg daar zijn handen mee dicht mocht knijpen. ,,We hebben niets kunnen creëren tegen een Kootstertille dat op alle fronten beter was maar dat gelukkig niet in een monsterscore wist uit te drukken.”