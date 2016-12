SIOS krijgt pak slaag van Mamio.

SIOS kreeg zaterdagmiddag een enorm pak slaag van koploper Mamio . Aan de Eikenlaan in Groningen werd het namelijk een 10-2 nederlaag voor de gasten die gedurende het gehele duel geen moment met ook maar een greintje overtuiging op een goed resultaat speelden.SIOS moest het zaterdagmiddag doen zonder de twee zieken, Bouke Bolt en Pieter-Jan Kwant. Daarnaast was Peter Nanninga geschorst, na zijn rode kaart tegen Haulerwijk, geschorst. Toch begonnen de gasten met een goed gevoel aan het duel tegen de koploper waar echter al snel in de wedstrijd niets meer van over was. Mamio kwam namelijk al snel op 1-0 en vanaf dat moment was het over en uit met SIOS. De overtuiging om een goed resultaat te willen neerzetten tegen de koploper verdween namelijk als sneeuw voor de zon. Nog voor de rust kwam er een 4 -1 score op het scorebord te staan waarbij de goal van SIOS werd gescoord door Stefan Bultena.Na de rust veranderde er maar weinig aan het spelbeeld. De gastheren waren oppermachtig tegen een SIOS wat er ook na de rust niets van bakte. Op de stand van 6-2, de tweede goal van SIOS werd gescoord door Jochem Huinder, werd vervolgens Mike Wijma ook nog eens uit het veld gestuurd. Een plaatsverwijzing die er nog verder voor zorgde dat het voor de formatie van Erwin Molog zaterdag een complete afgang werd. In het nog resterende gedeelte van de tweede helft wist Mamio namelijk nog vier keer te scoren waardoor SIOS met een ontluisterende 10-2 nederlaag huiswaarts keerde. Een nederlaag waar Erwin Molog duidelijk niet blij mee was. ,,We hebben als ploeg geen minuut laten zien dat we tegen Mamio een goed resultaat wilden neerzetten en dat neem ik mijn ploeg kwalijk. “