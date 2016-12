Noordpool afgetroefd door Holwierde

Noordpool verspeelde zaterdag dure punten in de strijd om het kampioenschap. In Holwierde ging de ploeg van trainer Jur Smit namelijk met 3-0 onderuit en wat gezien het wedstrijdbeeld een volledig terechte uitslag was,Noordpool keek zaterdagmiddag al snel tegen een 1-0 achterstand aan. In de 12minuut bracht Teun Westerhuis de stand namelijk op 1-0 na een beginfase waarin de gasten duidelijk lieten zien dat ze totaal niet in de wedstrijd zaten. Niets lukte aan de kant van de geel/zwarten die zelfs moesten toestaan dat ze na 25 minuten al tegen een 2-0 achterstand aankeken. Een terechte stand overigens want de thuisploeg was in de eerste helft op alle fronten beter dan de bezoekers. Na de 2-0 van de thuisclub kreeg Noordpool wel wat kleine kansjes op de aansluitingstreffer maar echt heel veel stelde dat in de eerste helft niet voor. Doordat Holwierde wat laconiek omsprong met de kansen die het kreeg veranderde er voor de rust verder niets meer aan de stand. Na de onderbreking probeerde Noordpool zich wel te herpakken maar ook dat zat er zaterdagmiddag niet in. Er kwamen ook in de tweede helft wel wat mogelijkheden, zo schoot Mark Bos nog op de paal, maar het was het allemaal net niet bij de bezoekers. Toen Teun Westerhuis er vervolgens in de 79minuut ook nog eens 3-0 van wist te maken was het pleit helemaal beslecht voor Noordpool en keerde het met een volgens trainer Jur Smit terechte nederlaag huiswaarts. ,, We zijn door een op alle fronten beter Holwierde afgetroefd,” aldus een duidelijke Smit.