Futsal Stedum zet zegereeks voort

De laatste weken zijn de zaalvoetballers van Stedum uitstekend op dreef hetgeen tot de huidige 2plek heeft geleid met evenveel verliespunten als koploper Camaradas uit Zuidhorn.Afgelopen vrijdag kwam de ploeg uit tegen Delfzijl 3, de huidige nummer laatst. Echter waar Stedum het rekende op een makkelijk potje kwam het bedrogen uit. In de 1helft kwam dit mede door de ploeg zelf die in een te laag tempo speelde waardoor Delfzijl met slechts 5 spelers makkelijk mee kon. De eerste goal viel na zo’n 15 minuten. Het was keeper Marten Hovenga die een aanval onderschepte en een goede pass kon geven op Michel de Graaf die in een tegen een situatie de keeper het nakijken gaf. Onverwachts kwam Delfzijl via een afstandsschot op 1-1. Maar Stedum kwam snel weer op 2-1. Uit een lange bal van Dick Nieborg kon Diederik Dijk op de goal af en kon zo een van zijn 6 goals van de avond scoren. Stedum kon de voorsprong niet vasthouden en wederom werd het gelijk. Toch wist Stedum met een 3-2 stand te gaan rusten. Uit een goede pass van Michel de Graaf liet Diederik Dijk het scorebord op 3-2 springen.In de 2helft was het vanaf de aftrap direct 3-3. De goed keepende Hovenga lette even niet op en de bal vloog zo over hem heen in de goal. Kennelijk werd Stedum hiervan wakker want het schroefde het tempo omhoog en wederom was de combinatie de Graaf-Dijk succesvol waarbij Dijk er 4-3 van maakte. Hierna drukte Stedum door en uit een goede pass van Hovenga kon wederom de weergaloze Dijk scoren. Deze zelfde Diederik Dijk wist even later de bal te ontfutselen van de meespelende keeper en kon zo de bal in het lege doel schieten en bepaalde hiermee de stand op 6-3. Hierna had de score zeker al uitgebreid kunnen zijn maar onder andere Bert Weesepoel zag een schot op de lat uiteenspatten. Nog even stribbelde Delfzijl tegen door de 6-4 te scoren, maar Stedum controleerde de wedstrijd goed. Uit een goede aanval wist Diederik Dijk misschien wel de mooiste van de avond te maken. Hij joeg het leer vanaf 9 meter de kruising in. De eindstand van 8-4 werd door Robbert Slager gemaakt. Uit een lange bal van Hovenga kon Diederik Dijk alleen op de goal af. Deze wachtte even en zo kon hij de bal aan Slager geven zodat deze ook een duit in de zak kon doen. Met deze overwinning handhaaft Stedum zich op de tweede plek en sluit het komende vrijdag de eerste helft van het seizoen af met een wedstrijd tegen Slingerij 1 in Ten Boer om 21.00 uur.