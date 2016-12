Stedum 2 sluit 2016 goed af

De laatste tijd kon Stedum 2 geen potten breken in de competitie en uiteindelijk werd het de ‘rode lantaarndrager’ en leek het erop dat de ploeg hier nog wel een tijdje zou staan.Maar de reddingsboei diende zich in de laatste wedstrijd van 2016 aan in de vorm van Knickerbockers 17. Tegen deze ploeg had Stedum in de eerste wedstrijd van het seizoen zijn enige overwinning geboekt en men hoopte dat nu weer te kunnen herhalen. Immers de studenten hadden 3 punten meer maar met 2 wedstrijden meer gespeeld.Vanaf het begin was de instelling en inzet bij de Stedumers goed alleen ook de studenten speelden in de beginfase uitstekend en dit resulteerde al snel in 2 goede kansen. Maar het was Pieter Swieringa die met 2 uitstekende reddingen de 0 wist te behouden. Na ongeveer kwartier spelen kwam Stedum op voorsprong. Het was Juan Werkman die met een dieptepass Johan Maring wist te bereiken en zijn voorzet kwam terecht bij Wolter van Zanten die de keeper kansloos liet. Niet veel later was het weer Johan Maring, die vaak voor dreiging zorgde op de rechterkant, die een prima pass afleverde op van Zanten en deze bleef ijzig koel voor de goal en zo stond Stedum op een 2-0 voorsprong, een ongekende luxe. De Studenten deden hierna wat terug en wisten Swieringa te passeren. Echter Stedum liet zich niet van de wijs brengen. Uit een goede counter had het 3-1 moeten worden. Het was Wolter van Zanten die alleen op de keeper af ging maar de bal stuitte net wat op waardoor zijn lob de juiste richting miste en net naast ging. Toch werd de rust wel gehaald met 3-1. Een goede aanval van achteruit waarbij de bal over meerdere schijven werd gespeeld belande uiteindelijk bij Juan Werkman en deze stuurde Johan Maring de diepte in. De opstuitende bal ging over de uitkomende keeper en Maring de bal in het lege doel kon schieten.In de 2helft bleef het spel op en neer gaan en ook de Studenten bleven druk zetten waardoor Stedum het soms even benauwd had. Echter door goed verdedigen en nog een paar goede reddingen van Swieringa wist Stedum deze fase te overleven. Voorin kreeg Stedum ook genoeg kansen. Zo zag de goed spelende Joeri Perk een bal net gepakt worden door de keeper en werd een strak schot van hem even later goed uit de hoek gepakt. Ook Wolter van Zanten kreeg nog kansen maar helaas gingen deze er niet in. Met nog een kwartier te spelen had Sil Eefting de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Hij werd uit een goede pass van zijn broer Ils de diepte ingestuurd maar eenmaal bij het doel ontbrak het hem aan enig geluk. Toch wist deze zelfde Eefting uiteindelijk wel de 4-1 te scoren. Uit een goede aanval kon Van Zanten aan de linkerkant ontsnappen aan zijn directe tegenstander en behield het overzicht om vervolgens de bal goed bij de 2paal te leggen waar Sil de bal in het lege doel kon schieten. En zo won Stedum 2 de laatste wedstrijd van 2016 en is het hiermee de ‘rode lantaarn’ kwijt en hopelijk geeft dit Stedum vertrouwen voor de 2helft van het seizoen. Hiermee sloot Stedum deze zaterdag nog niet af, want ’s avonds werd er nog heerlijk gegourmet in de kantine onder het genot van een heerlijk biertje was het gezellig. Heel Stedum 2, spelers en leiders willen iedereen prettige feestdagen wensen en een gezond en sportief 2017 toewensen.