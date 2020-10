Voorlopig laatste tussenstand Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement stand per 15-10-2020



Aantal wedstrijden



SIOS



Hidde Boer



9,33



3



Ezinge



Ben Douwsma



8,67



3



Loppersum



Peter Paul Datema



8,67



3



Warffum



Jeroen Zwart



8,00



2



Noordpool



Marcel Lalkens



8,00



2



De Fivel



Sander Steenbergen



7,50



2



Poolster



Simon Dijkman



7,50



3



De Heracliden



Marvin Spriensma



7,50



4



CORENOS



Edwin Spriensema



7,00



2



Eenrum



Anton Brontsema



7,00



3



Zeester



Daniel Veenstra



6,67



3



Noordwolde



Martin Oldmans



6,67



3



Kloosterburen



Rick Seelen



6,67



3



sv Bedum



Jos Broekmans



6,33



3



Middelstum



Nick Verkerk



6,00



2



Usquert



Bjorn Martens



6,00



2



Middelstum



Jeroen Smit



6,00



2



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



5,67



3



FC Leo



Marco Wichers



5,33



3



Winsum



Wouter Meijer



5,33



2



Stedum



Dirk Pijl



5,00



2



Stedum



Thomas Reeker



5,00



2



Cleansheet klassement



Hidde Boer



SIOS



2



Marvin Spriensma



de Heracliden



2



Sander Steenbergen



de Fivel



1



Daniel Veenstra



Zeester



1



Peter Paul Datema



Loppersum



1



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Ben Douwsema



Ezinge



1



Anton Bronsema



Eenrum



1



Jeroen Zwart



Warffum



1



Rick Seelen



Kloosterburen



1



Germen Bouwman



vv winsum



1



Martijn Dijkstra



CORENOS



1



Niels Zijlstra



FC LEO



1







Keepers met minder dan de vereise wedstrijden



Winsum



Germen Bouwman



10,00



1



CORENOS



Martijn Dijkstra



10,00



1



FC LEO



Niels Zijlstra



10,00



1



Warffum



Gert-Jan Dijkhuizen



8,00



1



ZEC



Jan Posthumus



6,50



3



de Fivel



Sven Vos



6,00



1



Zeester



Arjan Postumus



5,00



1



Penalty killer



Marcel Lalkens



Noordpool



1





Een voorlopig laatste tussenstand van het Gerarld Gras Keepersklassement omdat het amateurvoetbal weer is stopgezet. Of er dit seizoen nog weer gevoetbalt wordt durf ik niet te zeggen maar wanneer er weer gespeeld melden we ons weer mer uiteraard een nieuwe stand.