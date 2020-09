Eerste tussenstand Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement stand per 21-09-2020



De Fivel



Sander Steenbergen



10,00



Loppersum



Peter Paul Datema



10,00



Zeester



Daniel Veenstra



10,00



SIOS



Hidde Boer



10,00



Noordwolde



Martin Oldmans



10,00



Ezinge



Ben Douwsma



8,00



CORENOS



Edwin Spriensma



8,00



sv Bedum



Jos Broekmans



8,00



Usquert



Bjorn Martens



8,00



Noordpool



Marcel Lalkens



8,00



Winsum



Wouter Meijer



6,00



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



6,00



Poolster



Simon Dijkman



6,00



FC Leo



Marco Wichers



6,00



Middelstum



Jeroen Smit



6,00



De Heracliden



Marvin Spriensma



5,00



ZEC



Jan Posthumus



5,00



Eenrum



Anton Brontsema



5,00



Stedum



Dirk Pijl



5,00



Kloosterburen



Rick Seelen



5,00



Warffum



0,00











Cleansheet klassement



Sander Steenbergen



De Fivel



1



Daniel Veenstra



Zeester



1



Peter Paul Datema



Loppersum



1



Hidde Boer



SIOS



1



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Penalty killer



Marcel Lalkens



Noordpool



1





Nu het seizoen weer is begonnen mag de strijd om de Gerald Gras Keepersbokaal natuurlijk niet ontbreken. Een strijd waar vorig seizoen abrupt een einde aan kwam en waar we oprecht van hopen dat het dit seizoen anders gaat lopen. Ik zeg met nadruk we want ook dit seizoen is Jan Venema weer de man die het klassement bij gaat houden. In de eerste speelronde hadden we direct al vijf cleansheets en dat zorgt dat het vijftal Martin Oltmans, Peter Paul Datema, Hidde Boer en Sander Steenbergen aan de leiding gaan met het volle aantal van tien punten. Maar in die stand gaat na het komend weekend sowieso verandering in komen omdat Hidde Boer en SIOS zaterdag niet in actie komen omdat er twee spelers binnen SIOS zijn besmet met het coronavirus. Dat laatste zal dit seizoen nog wel vaker gebeuren zodat de tussenstanden in het Gerald Gras Keepersklassement wel wat vertekend zullen zijn.