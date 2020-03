Voorlopig laatste tussenstand Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement stand per 10-3-2020



CORENOS



Willem Duinkerken



8,71



Ezinge



Ben Douwsema



8,18



Winsum



Wouter Meijer



7,38



de Fivel



Sander Steenbergen



7,21



Loppersum



Peter Paul Datema



7,13



Poolster



Simon Dijkman



7,00



sv Bedum



Jos Broekmans



6,88



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



6,88



FC Leo



Marco Wichers



6,63



Zeester



Daniel Veenstra



6,50



Kloosterburen



Sander Adema



6,38



de Heracliden



Pieter Buikema



6,36



SIOS



Hidde Boer



6,25



Noordpool



Swen Johannes



6,00



Warffum



Gert Jan Dijkhuizen



5,94



Usquert



Meindert Koning



5,92



ZEC



Jacco Knol



5,78



Middelstum



Yoran Mus



5,78



Noordwolde



Martin Oldmans



5,73



Eenrum



Alex Plat



5,67



Stedum



Bert-Jan Zijlema



5,50



Keepers met minder dan vereiste wedstrijden



Eenrum



Erwin Spanninga



8,00



Winum



Germen Bouwman



8,00



Stedum



Dirk Pijl



8,00



Ezinge



John Nooren



8,00



de Fivel



Sven Vod



7,50



Eenrum



Anton Bronsema



7,25



de Heracliden



Mark Monden



7,00



ZEC



Ferdi Wit



6,54



MIddelstum



Nick Verkerk



6,13



Middelstum



Jeroen Smit



6,00



Noordwolde



Martijn van Nimwegen



6,00



Loppersum



Marvin Hoeksema



6,00



Kloosterburen



Patrick Heinstra



5,25



FC Leo



Robin Werkman



5,00



Poolster



Kees Dijkman



5,00



de Heracliden



Albert de Jonge



5,00



Cleansheet klassement



Willem Duinkerken



CORENOS



8



Wouter Meijer



vv Winsum



6



Sander Steenbergen



de Fivel 1



4



Cedric Tillema



Rood Zwart Baflo



3



Daniel Veenstra



Zeester



2



Ben Douwsema



Ezinge



4



Peter Paul Datema



Loppersum



2



Simon Dijkman



Poolster



3



Marco Wicherts



FC Leo



3



Hidde Boer



SIOS



1



Jos Broekmans



sv Bedum



1



Pieter Buikema



De Heracliden



2



Gert Jan Dijkhuizen



Warffum



1



Anton Brosema



Eenrum



1



Nick Verkerk



Middelstum



1



Sander Adema



Kloosterburen



1



Mark Monden



de Heracliden



1



John Nooren



Ezinge



1



Swen Johannes



Noordpool



1



Ferdi Wit



ZEC



1



Penalty killer



Willem Duinkerken



CORENOS



2



Erwin Spanninga



Eenrum



1



Dirk Pijl



Stedum



1



Jacco Knol



ZEC



1



Anton Bronsema



Eenrum



1





De tussenstand na het weekend van 7/8 maart in het Gerald Gras Keepersklassement is voorlopig even de laatste. Het Corona-virus heeft het amateurvoetbal zeker tot begin April lamgelegd en misschien nog wel langer. In de eerste, en direct ook de laatste, speelronde in maart waren er cleansheets voor Willem Duinkerken, Ben Douwsma, Simon Dijkman, Marco Wichers, Pieter Buikema Swen Johannes en Ferdi Wit en wist Eenrum-doelman Anton Brontsema in het inhaalduel tegen Harkstede een strafschop te stoppen. Waar het voor sommige keepers de eerste cleansheet was, gold dat niet voor Willem Duinkerken. De goalie van Corenos ‘pakte’ zaterdag voor de achtste keer een cleansheet en op 17 wedstrijden is dat bijna de helft. Willem is dan ook de trotse lijstaanvoerder het Gerald Gras Keepersklassement die we, wat er ook met het verdere verloop van de competitie ook gebeurt, wel uit gaan reiken