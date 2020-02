Willem Duinkerken verstevigd koppositie Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement stand per 4-2-2020



CORENOS



Willem Duinkerken



8,57



Ezinge



Ben Douwsma



8,00



Winsum



Wouter Meijer



7,92



De Fivel



Sander Steenbergen



7,64



Loppersum



Peter Paul Datema



7,14



sv Bedum



Jos Broekmans



7,00



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



6,86



Poolster



Simon Dijkman



6,85



Zeester



Daniel Veenstra



6,82



Kloosterburen



Sander Adema



6,57



FC Leo



Marco Wichers



6,38



SIOS



Hidde Boer



6,23



Usquert



Meindert Koning



6,09



Warffum



Gert Jan Dijkhuizen



5,93



ZEC



Jacco Knol



5,88



de Heracliden



Pieter Buikema



5,88



Middelstum



Yoran Mus



5,75



Eenrum



Alex Plat



5,67



Noordpool



Swen Johannes



5,64



Noordwolde



Martin Oldmans



5,62



Stedum



Bert-Jan Zijlema



5,31



Keepers met minder dan vereiste wedstrijden



Eenrum



Erwin Spanninga



8,00



Winsum



Germen Bouwman



8,00



Stedum



Dirk Pijl



8,00



de Fivel



Sven Vos



7,50



Eenrum



Anton Brontsema



7.50



Ezinge



John Nooren



7,33



de Heracliden



Mark Monden



7,00



Middelstum



Nick Verkerk



6,00



Noordwolde



Martijn van Nimwegen



6,00



ZEC



Ferdi Wit



5,68



Kloosterburen



Patrick Heinstra



5,25



FC Leo



Robin Werkman



5,00



Poolster



Kees Dijkman



5,00



de Heracliden



Albert de Jonge



5,00























Cleansheet klassement



Wouter Meijer



vv Winsum



6



Willem Duinkerken



CORENOS



6



Sander Steenbergen



De Fivel



4



Daniel Veenstra



Zeester



2



Cedric Tillema



Rood Zwart Baflo



2



Ben Douwsma



Ezinge



3



Peter Paul Datema



Loppersum



2



Simon Dijkman



Poolster



2



Marco Wichers



FC Leo



2



Hidde Boer



SIOS



1



Jos Broekmans



sv Bedum



1



Pieter Buikema



De Heracliden



1



Gert Jan Dijkhuizen



Warffum



1



Anton Brontsema



Eenrum



1



Nick Verkerk



Middelstum



1



Sander Adema



Kloosterburen



1



Mark Monden



de Heracliden



1



Penalty killer



Willem Duinkerken



CORENOS



2



Erwin Spanninga



Eenrum



1



Dirk Pijl



Stedum



1



Jacco Knol



ZEC



1















Willem Duinkerken was dit weekend de enige doelman met een cleansheet. Daarom is de goalie van Corenos, dat met 3-0 van Stedum won, wat verder uitgelopen op de concurrentie in de strijd om de koppositie in het Gerald Gras Keepersklassement waarbij Willem gevolgd wordt door Ben Douwsma en Wouter Meijer.