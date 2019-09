De eerste tussenstand in het Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement stand per 24-9-2015



Winsum



Wouter Meijer



10,00



FC Leo



Marco Wichers



10,00



de Fivel



Sander Steenbergen



10,00



Loppersum



Peter Paul Datema



8,00



Zeester



Daniel Veenstra



8,00



sv Bedum



Jos Broekmans



8,00



CORENOS



Willem Duinkerken



8,00



Usquert



Meindert Koning



8,00



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



6,00



Middelstum



Jeroen Smit



6,00



Poolster



Simon Dijkman



6,00



Eenrum



Erwin Spanninga



6,00



SIOS



Hidde Boer



6,00



Kloosterburen



Patrick Heinstra



6,00



Noordpool



Swen Johannes



6,00



Ezinge



Ben Douwsma



5,00



Stedum



Bert-Jan Zijlema



5,00



Noordwolde



Benjamin van Aurich



5,00



de Heracliden



Pieter Buikema



5,00



ZEC



Jacco Knol



5,00



Warffum



Gert Jan Dijkhuizen



5,00



Cleansheet klassement



Marco Wichers



FC Leo



1



Wouter Meijer



vv Winsum



1



Sander Steenbergen



de Fivel 1



1



Penalty killer





Nu het seizoen weer begonnen is hebben we ook direct een eerste tussenstand in het Gerald Gras-keepersklassement . Een tussenstand met direct een cleansheet voor Winsum-keeper Wouter Meijer, de doelman van FC LEO, Marco Wichers en Sander Steenbergen van De Fivel. Ook waren er direct mooie punten voor Usquert-keeper Meindert Koning die in het duel tegen Drieborg maar een bal uit het net hoefde te halen waar zijn collega dat vier keer moest doen