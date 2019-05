Cedric Tillema gaat richting zege in Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement tot en met 12 mei 2019



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



8,71



Loppersum



Peter Paul Datema



8,25



Winsum



Germen Bouwman



7,70



Middelstum



Jeroen Smit



7,58



Ezinge



John Nooren



7,50



Poolster



Simon Dijkman



7,35



Zeester



Daniel Veenstra



7,35



sv Bedum



Jos Broekmans



7,33



CORENOS



Sven Knot



7,08



Eenrum



Anton Brontsema



6,88



FC Leo



Niels Zijlstra



6,85



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,80



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,33



SIOS



Hidde Boer



6,30



de Heracliden



Pieter Buikema



6,18



de Fivel



Sander Steenbergen



6,15



Omlandia



Wim Beukema



6,10



ZEC



Jacco Knol



5,71



Kloosterburen



Sander Adema



5,71



Noordpool



Kevin Gjaltema



5,69



VVSV'09



Patrick Valkema



5,47



Keepers met minder dan vereiste wedstrijden



Ezinge



Ben Douwsma



10,00



Noordpool



Edwin Dijkstra



8,33



Warffum



Gert-Jan Dijkhuizen



8,13



Warffum



Robert Bos



8,00



CORENOS



Christiaan Buntjer



7,20



Warffum



Arnold Blink



6,67



Winsum



Wouter Meijer



6,45



FC Leo



Marco Wichers



6,29



de Heracliden



Jan Medema



6,00



ZEC



Jan Posthumus



6,00



Warffum



Tonny Poel



5,80



ZEC



Ferdi Wit



5,00



Ezinge



Ricardo de Wit



5,00



VVSV 09



Jaap Tuma



5,00



Middelstum



Jager



5,00



Warffum



Roel Klinkhamer



5,00



Noorpool



Swen Johannes



5,00



Kloosterburen



Rick Seelen



5,00



Eenrum



Lammer Brinkhuizen



4,67



Cleansheet klassement



Peter Paul Datema



Loppersum



11



Cedric Tillema



Rood Zwart Baflo



10



Simon Dijkman



Poolster



6



John Nooren



Ezinge



6



Jos Broekmans



sv Bedum



6



Jeroen Smit



Middelstum



5



Anton Brontsema



Eenrum



4



Germen Bouwman



vv Winsum



4



Daniel Veenstra



Zeester



4



Bert-Jan Zijlema



Stedum



3



Gert-Jan Dijkhuizen



Warffum



3



Benjamin van Aurich



Noordwolde



3



Sven Knot



CORENOS



2



Edwin Dijkstra



Noodpool



2



Wim Beukema



Omlandia



2



Sander Adema



Kloosterburen



2



Ben Douwsema



Ezinge



1



Kevin Gjaltema



Noordpool



1



Niels Zijlstra



FC Leo



1



Marco Wichers



FC Leo



1



Hidde Boer



SIOS



1



Sander Steenbergen



de Fivel



1



Cristiaan Buntjer



CORENOS



1



Wouter Meijer



vv Winsum



1



Pieter Buikema



de Heracliden



1



Patrick Valkema



VVSV 09



1



Penalty killer



Germen Bouwman



vv Winsum



2



Cedric Tillema



Rood Zwart Baflo



2



Jeroen Smit



Middelstum



1



Anton Bronsema



Eenrum



1





Door gestopte penalty van Cedric Tillema in het duel tussen Rood Zwart Baflo en FC Zuidlaren, en de daardoor verdiende 2 bonuspunten, lijkt de beslissing gevallen in het Gerald Gras Keepersklassement. Een prima prestatie van de doelman van de promovendus die in de laatste twee duels nog op jacht zal gaan om ook met het aantal cleansheets als nummer een te eindigen