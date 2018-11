Germen Bouwman en Cedric Tillema aan de leiding in Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na de speelronde van 10-11/11-2018



Winsum



Germen Bouwman



8,86



Rood Zwart Baflo



Cedric Tillema



8,86



Eenrum



Anton Bronsema



8,75



Loppersum



Peter Paul Datema



7,86



Middelstum



Jeroen Smit



7,43



Ezinge



John Nooren



7,33



Noordwolde



Benjamin van Aurich



7,14



Poolster



Simon Dijkman



7,00



sv Bedum



Jos Broekmans



6,71



Zeester



Daniel Veenstra



6,71



de Fivel



Sander Steenbergen



6,57



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,57



Noordpool



Kevin Gjaltema



6,50



CORENOS



Sven Knot



6,43



ZEC



Jacco Knol



6,17



de Heracliden



Pieter Buikema



6,14



FC Leo



Niels Zijlstra



6,00



SIOS



Hidde Boer



5,86



Omlandia



Wim Beukema



5,71



VVSV'09



Patrick Valkema



5,71



Warffum



Tonny Poel



5,67



Kloosterburen



Sander Adema



5,20



Keepers met minder dan vereiste wedstrijden



Ezinge



Ben Douwsma



10,00



Noordpool



Edwin Dijkstra



10,00



Warffum



Gert-Jan Dijkhuizen



9,00



ZEC



Jan Posthumus



8,00



FC Leo



Marco Wichers



6,50



Eenrum



Lammer Brinkhuizen



4,67



Cleansheet klassement



Anton Bronsema



Eenrum



3



Peter Paul Datema



Loppersum



3



Gerben Bouwman



vv Winsum



3



Cedric Tillema



Rood Zwart Baflo



3



John Nooren



Ezinge



2



Simon Dijkman



Poolster



2



Benjamin van Aurich



Noordwolde



2



Jeroen Smit



Middelstum



2



Ben Douwsema



Ezinge



1



Jos Broekmans



sv Bedum



1



Edwin Dijkstra



Noodpool



1



Sven Knot



CORENOS



1



Wim Beukema



Omlandia



1



Kevin Gjaltema



Noordpool



1



Gert-Jan Dijkhuizen



Warffum



1



Penalty killer



Gerben Bouwman



vv Winsum



2



Jeroen Smit



Middelstum



1



Cedric Tillema



Rood Zwart Baflo



1





Twee nieuwe leiders in het Gerald Gras Keepersklassement. Want Cedric Tillema en Germen Bouwman hebben Anton Bronsema van de eerste plaats verdreven. De goalie van Eenrum kreeg zondag in het duel tegen Groen Geel namelijk drie tegentreffers om zijn oren en wat direct zijn eerste drie waren. Verder waren er dit weekend cleansheets voor Cedric Tillema , Jeroen Smit , Kevin Gjaltema en Gert-Jan Dijkhuizen.