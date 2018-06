Wim Beukema bijna zeker van winst in Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na wedstrijden t-m 23 mei 2018



Rood Zwart Baflo



Wim Beukema



8,73



Loppersum



Peter Paul Datema



8,27



Eenrum



Anton Bronsema



7,93



Winsum



Gerben Bouwman



7,90



sv Bedum za



Jos Broekmans



7,80



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,65



SIOS



Hidde Boer



7,50



Stedum



Bert-Jan Zijlema



7,41



Poolster



Rody Bos



7,24



Middelstum



Jeroen Smit



7,00



Noordpool



Kevin Gjaltema



6,88



Warffum



Marko Stoepker



6,82



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,78



FC Leo



Marco Wichers



6,69



de Heracliden



Pieter Buikema



6,65



Corenos



Sven Knot



6,64



Ezinge



John Nooren



6,41



de Fivel



Ruud Kuizinga



6,40



Zeester



Daniel Veenstra



6,14



ZEC



Jacco Knol



6,00



Kloosterburen



Sander Adema



5,82



VVSV'09



Patrick Valkema



5,24



Keepers minder dan vereiste wedstrijden



Poolster



Kees Dijkman



10,00



Warffum



Robert Bos



10,00



Eenrum



Lammert Brinkhuizen



8,50



Noordwolde



Martin Oldmans



8,45



Winsum



Gaby Hemsens



8,00



Bedum ZO



Nico Homan



8,00



Eenrum



Milan Rutowsky



8,00



Poolster



Simon Dijkman



7,80



Winsum



Cedric Tillema



7,78



Zeester



Martijn Wieringa



7,40



Winsum



Wouter Meijer



7,25



FC Leo



Niels zijlstra



7,20



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,17



Middelstum



Joran Mus



6,83



Ezinge



Ben Douwsma



6,50



Middelstum



Alwin Zwerver



6,20



Warffum



Dijkhuizen



6,00



de Heracliden



Jan Medema



6,00



VVSV,09



Rick Meijer



5,75



Loppersum



Jan Postumus



5,75



sv Bedum ZO



Frans Zuurveen



5,50



VVSV,09



Hans Steigstra



5,43



Ezinge



Wilfred Ritsema



5,00



Kloosterburen



Patric Heinstra



5,00



Stedum



Boeli de Sturler



5,00



ZEC



Ferdi Wit



5,00





Cleansheet klassement



Wim Beukema



Rood Zwart Baflo



10



Peter Paul Datema



Loppersum



8



Jos Broekmans



sv Bedum ZA



7



Hidde Boer



SIOS



6



Bert-Jan Zijlema



Stedum



5



Lammer Lankman



Bedum Zo



5



Marko Stoepker



Warrffum



4



Rody Bos



Poolster



4



Anton Bronsema



Eenrum



4



Cedric Tillema



Winsum



3



Gerben Bouwman



vv Winsum



3



Martijn Wieringa



Zeester



3



Kevin Gjaltema



Noordpool



3



Rick Folkerts



Rood Zwart Baflo



2



Sven Knot



CORENOS



2



Benjamin van Aurich



Noordwolde



2



Pieter Buikema



de Heracliden



2



John Nooren



Ezinge



2



Simon Dijkman



Pooster



2



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Daniel Veenstra



Zeester



1



Niels Zijlstra



FC LEO



1



Jeroen Smit



Middelstum



1



Marco Wichers



FC LEO



1



Jacco Knol



ZEC



1



Kees Dijkman



Poolster



1



Robert Bos



Warffum



1



Lammert Brinkhuizen



EENRUM



1



Wouter Meijer



Winsum



1



Penaltykiller



Jacco Knol



ZEC



2



Hans Steigstra



VVSV'09



1



Rick Meijer



VVSV,09



1



Kevin Gjaltema



Noordpool



1



Ruud Kuizinga



de Fivel



1



Simon Dijkman



Poolster



1





Wim Beukema kan eindzege in het Gerald Gras Keepersklassement bijna niet meer ontgaan. SC Loppersum-doelman Peter Paul Datema moet namelijk in het uitduel tegen Mamio een clean sheet halen, een penalty stoppen en zelf scoren om in de buurt van de doelman van Rood Zwart Baflo te komen. Clean sheets waren er verder deze speelronde en het inhaalprogramma voor: Wim Beukema , Hidde Boer , Jos Broekmans ,Simon Dijkman en Wouter Meijer. Daarnaast wisten Jacco Knol en Simon Dijkman beide een strafschop te stoppen en wat voor Jacco Knol de tweede keer in dit seizoen was.