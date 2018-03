Nieuwe leider Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na de 19e speelronde 2017/2018



Winsum



Cedric Tillema



8,60



Loppersum



Peter Paul Datema



8,14



sv Bedum za



Jos Broekmans



8,05



Eenrum



Anton Bronsema



7,90



Rood Zwart Baflo



Wim Beukema



7,88



Winsum



Gerben Bouwman



7,57



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,54



SIOS



Hidde Boer



7,27



Poolster



Rody Bos



7,08



Zeester



Martijn Wieringa



7,11



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,83



Noordpool



Kevin Gjaltema



6,93



FC Leo



Marco Wichers



6,88



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,93



de Heracliden



Pieter Buikema



6,71



de Fivel



Ruud Kuizinga



6,77



CORENOS



Sven Knot



6,69



Middelstum



Yoran Mus



6,63



Warffum



Marko Stoepker



6,91



Ezinge



John Nooren



6,34



Kloosterburen



Sander Adema



6,22



ZEC



Jacco Knol



6,08



VVSV'09



Hans Steigstra



5,50



Keepers minder dan vereiste wedstrijden



Noordwolde



Martin Oldmans



9,00



Winsum



Gaby Hemsens



8,00



Bedum ZO



Nico Homan



8,00



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,17



Middelstum



Jeroen Smit



6,83



FC Leo



Niels Zijlstra



6,65



Middelstum



Alwin Zwerver



6,60



Ezinge



Ben Douwsma



6,50



Poolster



Simon Dijkman



6,00



Winsum



Wouter Meijer



6,00



sv Bedum ZO



Frans Zuurveen



6,00



de Heracliden



Jan Medema



6,00



Zeester



Daniel Veenstra



6,00



VVSV,09



Patrick Valkema



6,00



VVSV,09



Rick Meijer



5,75



Ezinge



Wilfred Ritsema



5,00



Loppersum



Jan Posthumus



5,00



Kloosterburen



Patrick Heinstra



5,00





Cleansheet klassement



Peter Paul Datema



Loppersum



5



Jos Broekmans



sv Bedum ZA



5



Lammert Lankman



Bedum Zo



4



Ruud Kuizinga



de Fivel



3



Cedric Tillema



Winsum



3



Marko Stoepker



Warffum



3



Hidde Boer



SIOS



2



Anton Brontsema



Eenrum



2



Bert-Jan Zijlema



Stedum



3



Rick Folkerts



Rood Zwart Baflo



2



Martijn Wieringa



Zeester



2



Rody Bos



Poolster



2



Wim Beukema



Rood Zwart Baflo



2



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Sven Knot



CORENOS



1



Kevin Gjaltema



Noordpool



1



Benjamin van Aurich



Noordwolde



1



Pieter Buikema



de Heracliden



1



Penaltykiller



Jacco Knol



ZEC



1



Hans Steigstra



VVSV'09



1



Rick Meijer



VVSV,09



1



Kevin Gjaltema



Noordpool



1





Cedric Tillema speelde zijn 5wedstrijd voor de VV Winsum (en pakte zijn derde cleansheet) is daarom (voorlopig??) de nieuwe leider in het klassement. Dat is de verrassing van deze speelronde waarbij we af moeten wachten of de doelman van de Winsumers voldoende duels gaat spelen om voor het eindklassement in aanmerking te komen. Verder waren er cleansheets voor Wim Beukema(Rood Zwart Baflo), Cedric Tillema(VV Winsum) en Marko Stoepker (Warffum) en kwamen er bij Ezinge twee keepers, Ben Douwsma en John Nooren, ieder vijfenveertig minuten in actie zodat zij deze ronde geen score krijgen