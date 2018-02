Meer duels maar weinig veranderingen in Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na de 16e speelronde 2017/2018



sv Bedum za



Jos Broekmans



8,19



Loppersum



Peter Paul Datema



8,17



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,73



Eenrum



Anton Brontsema



7,63



Winsum



Gerben Bouwman



7,57



SIOS



Hidde Boer



7,56



Poolster



Rody Bos



7,30



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,17



Zeester



Martijn Wieringa



7,00



FC Leo



Marco Wichers



6,88



CORENOS



Sven Knot



6,80



Warffum



Marko Stoepker



6,78



Noordpool



Kevin Gjaltema



6,77



de Heracliden



Pieter Buikema



6,64



Middelstum



Yoran Mus



6,63



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,63



de Fivel



Ruud Kuizinga



6,50



ZEC



Jacco Knol



6,44



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,33



Kloosterburen



Sander Adema



6,25



VVSV'09



Hans Steigstra



5,50



Keepers minder dan vereiste wedstrijden



Noordwolde



Martin Oldmans



9,00



Winsum



Gaby Hemsens



8,00



Winsum



Cedric Tillema



8,25



Rood Zwart Baflo



Wim Beukema



7,40



Ezinge



John Nooren



7,12



Middelstum



Alwin Zwerver



6,60



Ezinge



Ben Douwsma



6,50



Poolster



Simon Dijkman



6,00



Winsum



Wouter Meijer



6,00



sv Bedum ZO



Frans Zuurveen



6,00



de Heracliden



Jan Medema



6,00



Zeester



Daniel Veenstra



6,00



VVSV,09



Patrick Valkema



6,00



VVSV,09



Rick Meijer



5,75



FC Leo



Niels zijlstra



5,00



Ezinge



Wilfred Ritsema



5,00





Cleansheet klassement



Peter Paul Datema



Loppersum



4



Jos Broekmans



sv Bedum ZA



4



Lammert Lankman



Bedum Zo



4



Hidde Boer



SIOS



2



Ruud Kuizinga



de Fivel



2



Rick Folkerts



Rood Zwart Baflo



2



Martijn Wieringa



Zeester



2



Cedric Tillema



Winsum



2



Rody Bos



Poolster



2



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Anton Bronsema



Eenrum



1



Bert-Jan Zijlema



Stedum



1



Sven Knot



CORENOS



1



Wim Beukema



Rood Zwart Baflo



1



Marko Stoepker



Warrffum



1



Penaltykiller



Jacco Knol



ZEC



1



Hans Steigstra



VVSV'09



1



Rick Meijer



VVSV,09



1



Kevin Gjaltema



Noordpool



1





Ondanks dat er in het weekend van 17 en 18 februari wat meer gevoetbald werd dan in de weken daarvoor gebeurde er maar weinig schokkends in het Gerald Gras Keepersklassement. Wel vielen er twee cleansheets te melden. Een voor Cedric Tillema, die met VV Winsum met 0-3 van VEV ’67 won en ook Rody Bos wist in het duel tegen De Heracliden de nul te houden. Verder was het al een tijdje rustig op het gebied van de penaltykillers maar daar kwam zaterdag verandering in. In het duel tegen Blija wist Noordpool-keeper Kevin Gjaltema namelijk een strafschop te stoppen. Maar de cleansheets en de gestopte strafschop zorgden niet voor grote wijzigingen in het klassement waarin de doelman van SV Bedum-zaterdag, Jos Broekmans, aan de leiding gaat.