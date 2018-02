Geen cleansheets in het Gerald Gras Keeperklassement

Keepersklassement na de 13e speelronde 2017/2018



Loppersum



Peter Paul Datema



8,17



sv Bedum za



Jos Broekmans



8,08



SIOS



Hidde Boer



7,75



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,67



Eenrum



Anton Bronsema



7,57



Winsum



Gerben Bouwman



7,57



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,17



Zeester



Martijn Wieringa



7,00



CORENOS



Sven Knot



6,89



Poolster



Rody Bos



6,88



FC Leo



Marco Wichers



6,88



Warffum



Marko Stoepker



6,71



de Heracliden



Pieter Buikema



6,70



de Fivel



Ruud Kuizinga



6,64



Middelstum



Yoran Mus



6,63



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,63



Kloosterburen



Sander Adema



6,43



Noordpool



Kevin Gjaltema



6,36



ZEC



Jacco Knol



6,29



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,18



VVSV'09



Hans Steigstra



5,50



Keepers minder dan 5 wedstrijden



Noordwolde



Martin Oldmans



9,00



Winsum



Gaby Hemsens



8,00



Rood Zwart Baflo



Wim Beukema



8,00



Winsum



Cedric Tillema



7,50



Ezinge



Ben Douwsma



6,50



Ezinge



John Nooren



6,25



Middelstum



Alwin Zwerver



6,25



Poolster



Simon Dijkman



6,00



Winsum



Wouter Meijer



6,00



sv Bedum ZO



Frans Zuurveen



6,00



VVSV,09



Rick Meijer



5,75



FC Leo



Niels Zijlstra



5,00



Ezinge



Wilfred Ritsema



5,00





We hebben weer een herstart kunnen maken met het Gerald Gras Keepersklassement. Weliswaar een voorzichtige start want veel duels op het Hogeland werden namelijk afgelast omdat het vele regenwater de velden redelijk onbegaanbaar hadden gemaakt. Dat zorgde dan ook dat er bijna geen verandering in de tussenstand kwam. Wat wel bijzonder was dat niemand van de doelwachters dit weekend een cleansheet had en dat Wouter Meijer de vierde keeper was die bij VV Winsum onder de lat stond.