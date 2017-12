Jos Broekmans ( SV Bedum-zaterdag ) nieuwe leider Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na de 9e speelronde 2017/2018







sv Bedum za



Jos Broekmans



8,44



Loppersum



Peter Paul Datema



8,22



Eenrum



Anton Bronsema



7,83



SIOS



Hidde Boer



7,75



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,57



Winsum



Gerben Bouwman



7,57



Zeester



Martijn Wieringa



7,29



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,17



CORENOS



Sven Knot



7,00



Poolster



Rody Bos



7,00



FC Leo



Marco Wichers



7,00



de Fivel



Ruud Kuizinga



6,89



Warffum



Marko Stoepker



6,71



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,63



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,44



Kloosterburen



Sander Adema



6,43



de Heracliden



Pieter Buikema



6,38



Noordpool



Kevin Gjaltema



6,25



ZEC



Jacco Knol



6,20



Middelstum



Yoran Mus



6,00



VVSV'09



Hans Steigstra



5,50



Keepers minder dan 5 wedstrijden







Rood Zwart Baflo



Wim Beukema



10,00



Noordwolde



Martin Oldmans



9,00



Winsum



Gaby Hemsens



8,00



Poolster



Simon Dijkman



7,00



VVSV,09



Rick Meijer



7,00



Ezinge



Ben Douwsma



6,50



Ezinge



John Nooren



6,33



sv Bedum ZO



Frans Zuurveen



6,00



Middelstum



Alwin Zwerver



5,83



Winsum



Cedric Tillema



5,00



FC Leo



Niels zijlstra



5,00



Ezinge



Wilfred Ritsema



5,00





Cleansheet klassement























Jos Broekmans



sv Bedum ZA



3



Peter Paul Datema



Loppersum



3



Gerben Bouwman



vv Winsum



2







Hidde Boer



SIOS



2







Ruud Kuizinga



de Fivel



2







Rick Folkerts



Rood Zwart Baflo



2







Lammert Lankman



Bedum Zo



2



Martijn Wieringa



Zeester



2



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Anton Bronsema



Eenrum



1



Bert-Jan Zijlema



Stedum



1



Rody Bos



Poolster



1



Sven Knot



CORENOS



1



Wim Beukema



Rood Zwart Baflo



1



Marko Stoepker



Warrffum



1



























Penaltykiller







Jacco Knol



ZEC



1



Hans Steigstra



VVSV'09



1



Rick Meijer



VVSV,09



1





Jos Broekmans is de nieuwe leider in de tussenstand van het Gerald Gras Keepersklassement. De jonge doelman van SV Bedum-zaterdag neemt de eerste plaats over van Peter Paul Datema die zaterdag met zijn ploeg Loppersum in het duel tegen Noordwolde twee tegentreffers moest incasseren. In deze speelronde waren er cleansheets voor Jos Broekmans ( SV Bedum-zaterdag ) Marko Stoepker ( Warffum ) en Wim Beukema ( Rood Zwart Baflo) en was Rick Meijer de penaltykiller door in het duel De Monnik- VVSV’09 een strafschop te stoppen. Verder was er in deze speelronde pech voor Germen Bouwman. De goalie van VV Winsum brak in het duel tegen Zeerobben namelijk zijn kuitbeen en werd onder de lat vervangen door Gaby Hemsens.