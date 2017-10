Derde keeper voor Ezinge in Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na de 4e speelronde 2017/2018



Noordwolde



Martin Oldmans



10,00



Loppersum



Peter Paul Datema



9,00



SIOS



Hidde Boer



9,00



Eenrum



Anton Bronsema



8,50



Poolster



Simon Dijkman



8,00



sv Bedum za



Jos Broekmans



8,00



Ezinge



John Nooren



8,00



Winsum ZA



Germen Bouwman



7,75



Zeester



Martijn Wieringa



7,75



CORENOS



Sven Knot



7,50



Stedum



Bert-Jan Zijlema



7,50



FC Leo



Marco Wichers



7,25



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,25



Noordpool



Kevin Gjaltema



7,00



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



6,75



de Fivel



Ruud Kuizinga



6,75



Poolster



Rody Bos



6,67



Ezinge



Ben Douwsma



6,50



Noordwolde



Benjamin van Aurich



6,50



Warffum



Marko Stoepker



6,00



Middelstum



Yoran Mus



6,00



VVSV'09



Hans Steigstra



5,75



ZEC



Jacco Knol



5,67



de Heracliden



Pieter Buikema



5,50



Kloosterburen



Sander Adema



5,33



Ezinge



Fred Ritsema



5,00



Middelstum



Alwin Zwerver



5,00



* gestaakte wedstrijd ZEC-Noordpool niet opgenomen - 43 minuten



Cleansheet klassement



Germen Bouwman



vv Winsum



2



Peter Paul Datema



Loppersum



2



Hidde Boer



SIOS



2



Jos Broekmans



sv Bedum ZA



1



Ruud Kuizinga



de Fivel



1



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Anton Bronsema



Eenrum



1



Martijn Wieringa



Zeester



1



Lammert Lankman



Bedum Zo



1



Rick Folkerts



Rood Zwart Baflo



1



Bert-Jan Zijlema



Stedum



1



Penaltykiller



Jacco Knol



ZEC



1



Hans Steigstra



VVSV'09



1





Na vorige week zijn er deze week niet veel wijzigingen te melden. Het enige bijzondere is eigenlijk dat de 17-jarige John Nooren zijn debuut heeft gemaakt in het doel van Ezinge. Dat betekent dat Ezinge zaterdag tegen Holwerd al voor de derde keer een andere doelman onder de lat had staan. Maar daar zal het voorlopig wel bij blijven omdat trainer Leendert Nieborg alle vertrouwen heeft in de jonge doelman die hersteld is van het blessureleed wat hem in de voorbereiding trof.