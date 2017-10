Eerste tussenstand Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na de2e speelronde 2017/2018







Noordwolde



Martin Oldmans



10,00



Loppersum



Peter Paul Datema



9,00



sv Bedum za



Jos Broekmans



9,00







SIOS



Hidde Boer



9,00







Eenrum



Anton Bronsema



9,00







de Fivel



Ruud Kuizinga



8,00







Ezinge



Ben Douwsma



8,00







Winsum ZA



Gerben Bouwman



7,50







Poolster



Rody Bos



7,00







CORENOS



Sven Knot



7,00







Stedum



Bert-Jan Zijlema



7,00







Noordpool



Kevin Gjaltema



6,50







Warffum



Marko Stoepker



6,50







Zeester



Martijn Wieringa



6,50







Middelstum



Yoran Mus



6,50







FC Leo



Marco Wichers



6,50







VVSV'09



Hans Steigstra



6,50







de Heracliden



Pieter Buikema



6,00







ZEC



Jacco Knol



6,00



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



5,50







Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



5,50







Kloosterburen



Sander Adema



5,00







Ezinge



Fred Ritsema



5,00



Noordwolde



Benjamin van Aurich



5,00













Cleansheet klassement































Gerben Bouwman



vv Winsum



1











Jos Broekmans



sv Bedum ZA



1







Peter Paul Datema



Loppersum



1



Hidde Boer



SIOS



1



Ruud Kuizinga



de Fivel



1



Martin Oldmans



Noordwolde



1



Anton Bronsema



Eenrum



1



Penaltykiller







Jacco Knol



ZEC



1



Hans Steigstra



VVSV'09



1

























































Het eerste tussenklassement van het Gerald Gras Keepersklassement is er weer. Een tweede jaargang van een klassement waarvan de naamgever eind mei de bokaal aan Peter Paul Datema uitreikte. Peter Paul is dit jaar uiteraard weer kanshebber voor het winnen van het Gerald Gras Keepersklassement want zijn ploeg Loppersum wordt door velen weer als een van de kandidaten voor een hogere klassering in zaterdag 5C gezien. Wie er verder kanshebber zijn valt nu nog niet te zeggen maar zeker is wel dat we hopen dat het ook dit seizoen weer een mooie strijd gaat worden tussen de diverse keepers.