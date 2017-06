Het ‘verhaal’ van het Gerald Gras Keepersklassement

In het voorjaar van 2016 begon mij steeds sterker het gevoel te leven dat het keepersklassement weer moest terugkeren. Een klassement waarbij we zouden komen tot de verkiezing van de minst gepasseerde doelman. Een verkiezing die eerder was opgezet maar toen niet voor tevredenheid zorgde. Doelmannen die bijvoorbeeld tegen een rode kaart aanliepen ondervonden daar in de puntentelling geen hinder van zodat we tot een niet helemaal eerlijk klassement kwamen.Maar in het voorjaar van 2016 werd dat anders toen ik mijn ‘probleem’ bij toeval voorlegde aan Jan Venema uit Winsum. Jan, een door velen zeer gerespecteerd arbiter in het amateurvoetbal, wilde weleens nadenken over hoe we wel tot een eerlijk klassement zouden komen. Als snel kwam het antwoord uit Winsum en het systeem wat Jan had bedacht zag er goed uit. Dat zorgde uiteraard voor enthousiasme bij zowel Jan als mij zodat op dat moment het keepersklassement was ‘geboren’. Maar wat is een keeperklassement zonder naam is dan het volgende punt. Een punt waar ik zelf het antwoord op vond. Want nog vaak denk ik aan speciale ontmoetingen die ik heb mogen meemaken voor of de Ommelander Courant of voor Puurvoetbalonline, mijn website waar ik eind 2009 mee online kwam. Voor mijn website had ik in 2010 een interview, www.puurvoetbalonline.nl/interviews/tafel-gereserveerd/902-gerald-gras-en-wilfred-bronsema-een-geweldige-vriendschap.html , met de twee boezemvrienden Gerald Gras en Wilfred Brontsema. Een interview wat mij nu zeven jaar later nog op mijn netvlies staat. Diep onder de indruk vertrok ik na het interview vanuit het Zonnehuis waar Gerald al jarenlang verblijft. Vaak dacht ik terug aan de oud-doelman en dat gebeurde ook in het voorjaar van 2016 en ik opeens de naam had die ik graag aan het keepersklassement wilde verbinden. Het keepersklassement moest de naam van Gerald krijgen. Daar was uiteraard toestemming voor nodig zodat ik enkele weken later bij de ouders van Gerald op bezoek ging om daar toestemming voor te vragen. Toestemming wat ik kreeg en waar ik beide zeer erkentelijk voor was en nog steeds ben. Het Gerald Gras Keepersklassement was een feit en ik kan niet anders zeggen dan dat het bij de bezoekers van Puurvoetbalonline populair was. Zo werden we er keurig op geattendeerd wanneer er ergens een foutje insloop en werden we er regelmatig op gewezen wanneer er een keeperswissel plaatsvond. Natuurlijk sloop er weleens een foutje tussendoor maar dat waren geen fouten die bepalend voor de eindstand waren. Want al snel na de winterstop werd duidelijk dat het vreemd moest lopen wanneer Peter Paul Datema geen winnaar van de eerste Gerald Gras Keepersbokaal zou gaan worden. Dat gebeurde uiteindelijk ook zodat er even een moment gevonden moest worden om de doelman van Loppersum de bokaal te overhandigen. Een moment kiezen wat door een telefoontje van Wilfred een onverwachtse wending kreeg. ‘Johan we hebben voor zondag 28 mei geregeld dat Gerald bij ons in Bedum op bezoek komt. Dan zou het prachtig zijn….’ Verder hoefde Wilfred niet te gaan want hoe mooi zou het zijn dat Gerald ‘zijn’ bokaal aan Peter Paul zou overhandigen. De doelman van de Lopsters kon ook aanwezig zijn en wilde ook graag keepertrainer Jan Posthumus als blijk van waardering bij de overhandiging aanwezig laten zijn. Super geregeld dus . Maar wat het allemaal nog mooier maakte was dat naast de ouders van Gerald, ook zijn twee andere boezemvrienden, Jack Suiveer en Gertjan Hageman, aanwezig zouden zijn wanneer Gerald de prijs zou overhandigen. Zo werd het rond de klok van half zes een mooi moment in Bedum. Een mooi moment omdat we allemaal zagen dat Gerald oprecht genoot van het moment dat hij de prijs mocht overhandigen aan Peter Paul. Ik zou liegen wanneer ik zou zeggen dat dit moment mij niets deed. Ik durf te zeggen dat het tegendeel waar was want het verslag van het duel tussen Houtigehage-SV Bedum had, zo zag ik de volgende ochtend bij het ‘inkleuren’ kreeg duidelijk geen voldoende. Maar dat had extra werk in de vroege ochtend van maandag 29 mei had ik graag over voor een voor mij zeer bijzondere ontmoeting. Een ontmoeting dat er voor heeft gezorgd dat we verder zullen gaan met het Gerald Gras Keepersklassement. Hoe dat verder ingevuld gaat worden zullen we de komende weken even over gaan nadenken. Maar alleen al voor Gerald zal het keepersklassement op Puurvoetbalonline blijven bestaan zolang als de site online zal blijven. Een belofte die ik bij deze doe.