Peter Paul Datema bijna winnaar Gerald Gras Keepersklassement.

Keepersklassement na de 25e speelronde



Loppersum



Peter Paul Datema



8,3



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,9



Noordwolde



Martin Oldmans



7,8



sv Bedum za



Lars vd Sluis



7,8



Noordpool



Marcel Lalkens



7,7



sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,7



de Fivel



Ruud Kuizinga



7,7



Winsum ZA



Gerben Bouwman



7,6



Poolster



Simon Dijkman



7,4



Eenrum



Anton Brontsema



7,4



de Heracliden



Pieter Buikema



7,3



Warffum



Rodney Ritsema



7,0



Ezinge



Ben Douwsma



7,1



CORENOS



Sven Knot



7,0



Kloosterburen



Sander Adema



6,8



Zeester



Martijn Wieringa



6,8



Middelstum



Yoran Mus



6,6



SIOS



Reinder de Haan



6,6



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,7



FC Leo



Gert Klaas Zijlstra



6,5



Winsum ZO



Marko Stoepker



6,0



ZEC



Jacco Knol



6,0



VVSV'09



Patrick Valkema



5,6





keepers met minder dan de helft van de wedstrijden



Warffum



Arnold Blink



10,0



sv Bedum Zo



Arjan Darwinkel



9,3



Middelstum



Alwin Zwerver



9,0



Poolster



Marcel Werkman



9,0



Noordwolde



Roelof Bolt



8,1



Winsum ZA



Wouter Meijer



8,0



Ezinge



David vd Berg



7,5



de Fivel



Sander Steenbergen



7,0



SIOS



Hidde de Boer



6,5



Loppersum



Jan Posthumus



6,5



Winsum Zo



Eddy Renses



6,3



de Heracliden



Maurijn Boersma



6,3



FC LEO



Marco Wichers



6,0



Stedum



Dirk Pijl



6,0



Zeester



Daniel Veenstra



6,0



sv Bedum zo



Julian Walraven



6,0



VVSV'09



Roelof Kuizinga



5,4



Bedum



Klaas Jan Heemstra



5,0



Noorpool



Kevin Gjaltema



5,0



de Heracliden



Jan Medema



5,0



Bedum ZA



Martijn vd Wal



5,0





Cleansheet klassement



Peter Paul Datema



10



Marcel Lalkens



9



Lars vd Sluis



8



Rick Folkerts



6



Anton Bronsema



6



Lammert Lankman



5



Gerben Bouwman



5



Roelof Bolt



4



Ruud Kuizinga



4



Sander Adema



4



Simon Dijkman



4



Martin Oldmans



4



Jacco Knol



3



Reinder de Haan



3



Yoran Mus



3



Martijn Wieringa



4



Sven Knot



3



Ben Douwsma



3



Alwin Zwerver



2



Martijn Wieringa



2



Rodney Ritsema



2



Geert Klaas Zijlstra



2



Pieter Buikema



2



Arjan Darwinkel



2



Bert-Jan Zijlema



2



David vd Berg



1



Marcel Werkman



1



Arnold Blink



1



Penalty killer



Marco Stoepker



3



Germen Bouwman



2



Ben Douwsma



1



Simon Dijkman



1



Anton Brontsema



1



Martijn Wieringa



1



Pieter Buikema



1



Rick Folkerts



1



Rodney Ritsema



1



David vd Berg



1



Marcel Lalkens



1



Sander Adema



2





Alleen Zijlema van Stedum clean sheet. Debuut Wouter Meijer bij Winsum ZA Datema ondanks 2 tegendoelpunten op weg naar de titel.Tijdens de voorlaatste speelronde gebeurde er maar weinig spectaculairs waar het ging om bijvoorbeeld de clean sheets. Alleen Stedum-goalie Bert-Jan Zijlema hield de 0 in deze voorlaatste speelronde. Dat zorgde er uiteraard ook voor dat er geen spectaculaire verschuivingen plaats vonden zodat het al vreemd moet lopen wil Peter Paul Datema niet de eerste winnaar van het Gerald Gras Keepersklassement worden. De doelman van Loppersum moest dit weekend weliswaar twee tegentreffers incasseren maar zijn voorsprong is nog steeds voldoende om er voor te zorgen dat deze titel hem bijna niet meer kan ontgaan. Verder was er in de voorlaatste speelronde nog een debutant. Bij Winsum-zaterdag maakte Wouter Meijer namelijk zijn debuut omdat vaste doelman Gerben Bouwman geblesseerd moest toekijken.