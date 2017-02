Eerste clean sheet voor Stedum-keeper Bert-Jan Zijlema in Gerald Gras Keepersklassement

Keepersklassement na inhaalronde van 25 februari







Loppersum



Peter Paul Datema



8,4



*



Noordwolde



Roelof Bolt



8,1







Noordpool



Marcel Lalkens



8,1



de Fivel



Ruud Kuizinga



8,1



*



Noordwolde



Martin Oldmans



7,9



*



Rood Zwart Baflo



Rick Folkerts



7,8











sv Bedum za



Lars vd Sluis



7,8







sv Bedum ZO



Lammert Lankman



7,8











de Heracliden



Pieter Buikema



7,5



*







Eenrum



Anton Brontsema



7,4



*







Poolster



Simon Dijkman



7,3



*







Warffum



Rodney Ritsema



7,3











Winsum ZA



Gerben Bouwman



7,3







Kloosterburen



Sander Adema



7,1



de Fivel



Sander Steenbergen



7,0



*



Stedum



Bert-Jan Zijlema



6,8



*



Middelstum



Yoran Mus



6,7



*



CORENOS



Sven Knot



6,7



SIOS



Reinder de Haan



6,6



*



Zeester



Martijn Wieringa



6,5



*



FC Leo



Gert Klaas Zijlstra



6,3



*



Ezinge



Ben Douwsma



6,2



Winsum ZO



Marko Stoepker



6,1



ZEC



Jacco Knol



6,0



*



VVSV'09



Patrick Valkema



5,6



*



VVSV'09



Roelof Kuizinga



5,6





* minder dan 5 wedstrijden



Middelstum



Alwin Zwerver



10,0



*



Ezinge



David vd Berg



7,5



*



Winsum Zo



Eddy Renses



6,6



*



Loppersum



Jan Posthumus



6,5



*



de Heracliden



Maurijn Boersma



6,3



*



Stedum



Dirk Pijl



6,0



*



Zeester



Daniel Veenstra



6,0



FC LEO



Marco Wichers



5,7



*



SIOS



Hidde de Boer



5,0



*





Cleansheet klassement



Marcel Lalkens



8



Peter Paul Datema



6



Lars vd Sluis



5



Lammert Lankman



5



Roelof Bolt



4



Anton Brontsema



3



Gerben Bouwman



3



Rick Folkerts



3



Sander Adema



3



Ruud Kuizinga



3



Simon Dijkman



2



Alwin Zwerver



2



Jacco Knol



2



Martijn Wieringa



2



Rodney Ritsema



2



Yoran Mus



2



Martin Oldmans



2



Reinder de Haan



2



Pieter Buikema



1



Geert Klaas Zijlstra



1



Sven Knot



1



Pieter Buikema



1



David vd Berg



1



Martijn Wieringa



1



Bert-Jan Zijlema



1











Penalty killer



Marco Stoepker



2



Ben Douwsma



1



Simon Dijkman



1



Anton Brontsema



1



Martijn Wieringa



1



Pieter Buikema



1



Rick Folkerts



1



Rodney Ritsema



1



David vd Berg





Er werden maar weinig duels gespeeld in het weekend van 25 en 26 februari. In ons gebied kwamen Loppersum en Noordwolde in actie in het bekertoernooi en verder speelden VV Winsum-zaterdag, Corenos, De Heracliden, Zeester, Ezinge, VV Winsum, Rood Zwart Baflo en SV Bedum-zondag in competitieverband. Voor Stedum-keeper Bert-Jan Zijlema was er dit weekend een eerste cleane sheet en David van der Berg pakte in het duel tegen Zeester een strafschop. Helaas voor de goalie stonden zijn teamgenoten even te slapen want uit de rebound scoorde Marco Dijkstra de 4-3 voor de Zoutkampers. Maar de maar weinig wedstrijden zorgde dat er in het klassement niet veel verschuivingen waren en wat in het weekend van 4 en 5 maartniet anders zal zijn. Want door de voorjaarsvakantieperikelen is ook voor het komend weekend een inhaalprogramma vastgesteld.