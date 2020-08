In memoriam Ite Mulder en Jacob Hofman (v.v. Kloosterburen)

Op zaterdag 22 augustus overleed op 80jarige leeftijd Ite Mulder en waarmee de voetbalvereniging Kloosterburen in korte tijd een tweede markante persoonlijkheid verloor.Wie binnen de voetbalwereld in de voormalige gemeente De Marne Ite Mulder niet kende mocht zich nooit een kenner van het amateurvoetbal in zijn of haar regio noemen. Want de man die bijna zijn hele leven als vrijwilliger binnen de voetbalvereniging Kloosterburen actief was kwam ook graag bij de andere verenigingen binnen De Marne op bezoek. Maar Kloosterburen was zijn club en waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet. In tal van functies was Ite actief binnen de voetbalvereniging en wat hij tot het uitbreken van het coronavirus is blijven doen. Maar al voor het uitbreken van een ondertussen pandemie kwamen er geluiden dat Ite zijn gezondheid er niet beter op werd. Toch is het schrikken wanneer je het bericht leest dat de man waar je bij een thuiswedstrijd van Kloosterburen zo heerlijk mee kon dollen er niet meer is. De laatste jaren was Ite, samen met zijn kameraad Bob Bolt, namelijk de vaste lootjesverkoper bij de thuisduels van Kloosterburen. Vaak stond hij dan bij de ingang van sportpark Westerklooster en was de grap, ik koop niet bij jou maar bij Bob.” Dan was het quasi gemopper en werden er toch lootjes gekocht bij de man die in weer en wind zijn lootjes aan de man probeerde te brengen. Naast het verkopen van lootjes was Ite ook een belangrijk iemand binnen de onderhoudscommissie van de Kloosterbuurders. Ite was namelijk de man die zich de grappen en grollen van de andere mannen met plezier liet aanleunen. Dat was namelijk een kwaliteit van Ite, daar kon je dingen tegen zeggen die hij in al zijn eenvoud op waarde wist te schatten. Ite was binnen de voetbalvereniging een markante persoonlijkheid en die dus ook bij de andere verenigingen een graag geziene gast was. Ook daar was hij een bekende verschijning en had daarnaast de gave om bij een verloting met een prijs huiswaarts te keren. Maar Ite was ook liefhebber want in al die jaren ben ik hem, samen met Bob, met regelmaat op de complexen in Leens, Zoutkamp, Ulrum of Eenrum tegengekomen. Met het overlijden van Ite Mulder is er weer een clubicoon binnen Kloosterburen heengegaan want enkele weken geleden overleed op 92 jarige leeftijd Jacob Hofman. Ook dhr. Hofman was een markante persoonlijkheid die veel voor de v.v. Kloosterburen heeft betekent. Hofman, zoals ik hem altijd noemde, was jarenlang een op en top vrijwilliger binnen de voetbalvereniging. Zo was hij jarenlang terreinknecht en was hij op zaterdagochtend in de kantine present. Later verkocht hij, samen met Pé Bolt, de lootjes bij een thuiswedstrijd van het eerste elftal. Dan was het logisch dat je de lootjes bij Hofman kocht en kon ik mij er aan storen wanneer er waren die deze ‘oude baas’ op arrogante wijze met zijn lootjes in de hand lieten staan. Want vrijwilligers zoals Ite Mulder en Jacob Hofman maken een club namelijk groot. Een club kan niet zonder zijn vrijwilligers en waar Kloosterburen er in korte tijd twee van is verloren. Twee mannen die op geheel eigen wijze belangrijk voor de vv Kloosterburen zijn geweest en waar een diep respect meer dan voor op zijn plaats is.