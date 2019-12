In memoriam Meindert Schollema (v.v. Middelstum)

Zaterdag 7 december was daar het bericht dat Meindert Schollema was overleden. De voorzitter van de v.v. Middelstum overleed op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct waar hij op woensdag 4 december door was getroffen.Ik leerde Meindert Schollema kennen op maandag 10 oktober 2016. Meindert was enkele dagen eerder tot voorzitter van de v.v. Middelstum benoemd en wilde wel meewerken aan een interview voor de rubriek ‘De Voorzitter’ op Puurvoetbalonline. Een interview wat nog steeds in het archief zit. Het werd een fijn gesprek met een man waarbij je na een paar minuten al het idee had dat je al jaren bij elkaar over de vloer kwam. Meindert zorgde namelijk direct voor warmte en liet zich zien en horen als een man van het volk. Een typering die na zijn overlijden al vele malen voorbij is gekomen. Een juiste typering want zo leerde ik de voorzitter van de voetbalvereniging Middelstum ook kennen. Meindert was namelijk echt een man van het volk. Na het eerste gesprek aan de keukentafel in Middelstum troffen we elkaar vaker wanneer ik voor denaar een thuisduel van Middelstum mocht. Want Meindert was een voorzitter die bij thuiswedstrijden van Middelstum een warme persoonlijkheid en gastheer die een grap en een grol niet uit de weg ging. De aanwezigheid van Meindert zorgde dat een bezoek aan een duel van Middelstum iets extra’s bracht. Het ging namelijk niet altijd alleen maar over voetbal. Ook zaten we weleens samen in de bestuurskamer en ging het over andere zaken in het leven. Of was daar de vraag hoe het met de krant ging. Want steeds was daar een compliment van de oud-burgermeester van Oude Pekela richting deals een krant die zoveel aandacht aan de regionale sport gaf. Maar de preses van Middelstum was ook oprecht geïnteresseerd in andere verenigingen uit de omgeving. Zo was daar zijn welgemeende blijdschap toen ik hem vertelde dat Eenrum, dat via een verloting bijna 400.000,00 euro te besteden had, niet zou overgaan tot het aanleggen van een kunstgrasveld. Daar was Meindert een fel tegenstander van al begreep hij als geen ander dat een mini-kunstgrasveld waar op getraind kon worden ook voor Middelstum een uitkomst zou zijn. Een kunstgrasveld wat er ook daadwerkelijk kwam op een sportcomplex waar Meindert trots op was. Trots mocht hij zeker zijn want het sportcomplex in Middelstum heeft een ware metamorfose ondergaan. Meindert zou echter de laatste zijn geweest die daar de credits voor zou willen. Maar zijn warme persoonlijkheid heeft wel voor de juiste sfeer op het sportcomplex gezorgd. Bij Meindert was iedereen namelijk gelijk en dat maakte hem tot de man waar ik graag eerder voor naar Middelstum kwam. Een gesprek met Meindert verveelde nooit waarbij je wel alert moest zijn omdat een portie humor hem niet vreemd was. Zonder Meindert zal het anders zijn in de bestuurskamer van de v.v. Middelstum. Daar zal een leegte zijn die niet zo gemakkelijk in te vullen is omdat de man die ‘gewoon’ iemand van het volk is en zal blijven niet gewoon was. Meindert was niet gewoon omdat hij juist altijd en overal gewoon Meindert bleef. Zo zal ik mij deze warme persoonlijkheid ook voor altijd blijven herinneren. Als de man die met veel liefde kon vertellen over alles wat hem dierbaar was. Meindert Schollema was een mensenmens bij alles wat hij deed en die we vreselijk gaan missen. Maar dat staat in geen verhouding tot het gemis voor zijn echtgenote Trieneke, zijn zoons Bé en Pieter en hun gezinnen. Die moeten namelijk een familieman missen die dat mij bij onze allereerste ontmoeting met zijn warme donkere stem vertelde dat zijn gezin altijd op de eerste plaats kwam. Daarom wens ik de familie Schollema heel veel sterkte om het verdriet van het verlies van Meindert te verwerken.