In memoriam Hennie Reitsma (v.v. Eenrum)

Op 13 februari is Hennie Reitsma overleden, de oudste daarvoor nog in leven zijnde oud-voetballer van de voetbalvereniging Eenrum. Hij is 98 jaar geworden. Onderstaande is een herinnering aan Reitsma en is geschreven door zijn zoon Harry als bijdrage aan het jubileumboek naar aanleiding van een interview met zijn vader.Hennie Reitsma is geboren op 2 oktober 1920 aan de Oudeweg in Eenrum en is dus een echte ‘Ainrommer’. Het gezin Reitsma bestond verder uit vader Jan, moeder Tjitske en vier dochters, Annie, Tine, Olga en Dirkje. Ze woonden, gerekend vanaf de haven, aan de linkerkant tegenover de papierhandel van Douwe Kloosterboer en later in een dubbel huisje aan de Oudeweg die grenst aan de gang die loopt van de Hoogstraat naar de Oudeweg. Naast de familie Reitsma woonde, samen met zijn ouders, Sikko Schut.Al op jonge leeftijd, 15 jaar oud, kwam Hennie Reitsma in het eerste elftal van de VV Eenrum. Hij was een snelle, technisch vaardige, buitenspeler, die eigenlijk één ding niet kon en dat was koppen. Als hij met het hoofd scoorde dan zat er altijd wel een handje bij om de bal de goede kant op te sturen, aldus de overlevering. Eenrum had toen een heel goed elftal en speelde in de derde klasse. Alleen Hunsingo uit Winsum was, in deze regio, van hetzelfde niveau, waarbij Hunsingo zelfs nog een jaar in de tweede klas heeft gespeeld. Legendarisch waren de wedstrijden tegen de Winsumers, want daar werd het hele jaar naar uit gekeken. De wedstrijden werden toen nog gespeeld op het voetbalveld midden in het dorp. Daar waar nu Aikeshof staat. De meeste oudere voetballers kennen dat veld nog wel van de trainingen en het voetballen na schooltijd.In de tijd, vlak voor de tweede wereldoorlog, had Eenrum een heel goede trainer in de persoon van Eppie Meulema. Die vormde toen samen met Otto Bonsema een gouden duo in de spits bij toenmalig Nederlands kampioen Velocitas uit Groningen. Bonsema heeft nog in het Nederlands elftal gespeeld en Meulema vooral in Noordelijke selecties, vertelde Hennie Reitsma, die rond zijn achttiende door Meulema werd gevraagd of hij niet naar Velocitas wilde komen om daar te gaan voetballen. Hij had daar zeker de capaciteiten voor en Meulema zag in hem een goede vervanger voor zichzelf.Reitsma tijdens het interview met zijn zoon: “Ik was natuurlijk zeer vereerd maar ik vroeg mij wel af hoe ik drie keer per week in Groningen moest komen. De verbindingen waren nog niet zoals nu en ook auto’s reden er amper. Maar Meulema gaf te kennen dat ik dan iedere keer opgehaald zou worden. Dat zou geen probleem zijn. Maar er was een ander probleem en dat was dat ik werkzaam was bij ‘Blomke’ Scholtens aan de Zuiderstraat. Daar was ik leerling-kweker en ik vond dat ik mijn werkgever niet zomaar in de steek kon laten. Uiteindelijk heb ik het dan ook niet gedaan en echt spijt, nee dat heb ik nooit gehad.““Nieuwsberichten kwamen in die tijd mondjesmaat door, maar ook in Eenrum kregen we op een gegeven moment te horen dat er een hele goede voetballer bij Heerenveen speelde, ene Abe Lenstra. Er werd gevraagd wat dat voor een speler was waarop trainer Meulema antwoordde dat deze nog niet in de schaduw mocht staan van Hennie Reitsma. Maar of dat laatste waar was is nooit bewezen,” vertelde de vader van Jan en Harry die zich ook het elftal van het Eenrum van vlak na de oorlog weet te herinneren (zie onder). “In dat elftal speelden o.a. de broers Harry en Wob Medendorp (de vader van Geert en de opa van Sander). De vader van Harry en Wob, opa Geert, was ook een echte clubman en leidde o.a. de kiosk tussen de kleedkamers”. De ouderen kunnen zich vast nog wel de schuifluiken herinneren waardoor na de wedstrijd de kratjes bier (ook toen al) naar binnen werden geschoven.En Reitsma verder in dat interview:Andere spelers die ik mij nog weet te herinneren zijn keeper Harm Jan Aldershof, Petrus Diephuis, tweede keeper Simon Kloosterboer en Menno Dijk, zoon van bakker Diek. De bakkerij was op de hoek van de Hereweg met de Hoofdstraat. Tjaard en Tinus Wiersum maakten ook deel uit van het eerste elftal. Tjaard, de vroegere eigenaar van hotel Tivoli kon heel hard lopen en had eenschot in zijn benen. Maar een van de beste voetballers was wel Hendrik Vrieling. Die was technisch erg goed en was de regisseur op het middenveld. Tammo van der Scheer, de vader van Piet, moest het vooral hebben van hard werken, maar had zeker een aandeel in het succes van dit elftal. Evenals Bart Smit, die eigenlijk Maarten Smit heette. En Lammert Bakker is de beste stopper/spil die Eenrum ooit heeft gehad en waar ik na de oorlog nog mee heb samengespeeld. En na mijn periode in het eerste elftal heb ik nog een aantal jaren bij de veteranen gevoetbald waar ik op 36-jarige leeftijd ben gestoptHennie Reitsma is in 1945 getrouwd met Hermien de Vries en samen kregen ze twee kinderen. Jan werd in 1947 geboren en Harry in 1955. “Beiden jongens hebben in het eerste elftal van de VV Eenrum gespeeld. Verder heeft Jan, samen met de ook in Eenrum bekende Hans van Erkel, nog enkele jaren in Uithuizermeeden gespeeld voor Meister SV. Harry heeft tien jaar bij MSC in Meppel gespeeld en bij terugkomst in het noorden nog tien jaar in de lagere seniorenelftallen van Eenrum. Van mijn zeven kleinkinderen hebben er vier gevoetbald of voetballen nog. Wendy voetbalt voor EKC en Peter voor Kloosterburen en Laura en Marco zijn ondertussen gestopt”, vertelde opa Reitsma trots.boven v.l.n.r.Andries Bron, Klaas Huizinga, Jopie Jolman, Jacob Meerstra, Lammert Bakkeronder v.l.n.r.Pieter van Dijk, Tammo van der Scheer, Wob Medendorp, Harry Medendorp, Hennie Reitsma, Tinus WiersumDe VV Eenrum is dankbaar voor de bijdrage van Hennie Reitsma aan de vereniging en wenst de familie veel sterkte toe.