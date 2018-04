In memoriam Jenne Mollema (vv Zeester)

Op zaterdag 31 maart 2018 was daar opeens het bericht dat op 74 jarige leeftijd het erelid van de voetbalvereniging Zeester, Jenne Mollema, plotseling is overleden.Zaterdagmorgen was Jenne Mollema nog actief op ‘zijn’ sportpark Toercamp want zo mocht hij het sportcomplex wel een beetje noemen. Want Jenne was veel en vaak op het sportcomplex in Zoutkamp te vinden. Ik leerde Jenne Mollema kennen rond 1985 toen ik trainer van het damesteam en later ook trainer van de jeugd van Zeester werd. Een aardige man die in alles liet blijken dat hij een groot hart had voor niet alleen de club Zeester maar ook voor iedereen binnen de voetbalvereniging. Wanneer je op de trainingsavonden in Zoutkamp arriveerde dan gebeurde het niet zelden dat Jenne Mollema al druk was met iets waar hij in een interview dat ik zes jaar geleden voor dehet volgende over zei. ‘Een opmerking die Jenne Mollema volledig typeert want de in Oldehove geboren maar Zoutkamper geworden clubman was zuinig op de spullen van ‘zijn’ Zeester en eiste dat daar netjes mee werd omgegaan door de gebruikers. Iets wat niet moeilijk was omdat je een aardige en altijd vriendelijke Jenne Mollema niet tegen de haren in wilde strijken. Dat wilde je niet omdat Jenne iemand was die, samen met zijn echtgenote Trijn, altijd voor iedereen klaar stond. Iets waar na het seizoen 2012-2013 een einde aan kwam toen het echtpaar Mollema besloot dat het na een periode van dertig jaar mooi was geweest wat het beheren van de kantine betrof. Iets wat overigens niet betekende dat Jenne stopte als vrijwilliger binnen Zeester. Want ook na dat laatste seizoen was hij nog veel en vaak in zijn eentje te vinden op sportpark Toercamp. Dat deed hij graag omdat hij daar, zo vertelde hij in deeen speciale reden voor had.Die laatste opmerking is Jenne Mollema ten voeten uit, een man die altijd klaar stond voor een ander maar verder een binnenvetter was. Sinds Zeester weer als zelfstandige voetbalclub is verder is gegaan kwam ik regelmatig voor de OC op Toercamp en was daar altijd even tijd voor een praatje met Jenne en zoals ik haar nog steeds noem ‘tante Trijn’. En na al die jaren was daar nog steeds dezelfde warme belangstelling als in de periode dat ik trainer was in Zoutkamp. Daarom was de schok ook groot toen ik het verschrikkelijk nieuws hoorde dat er weer een icoon van Zeester was overleden. Maar er is ook een fantastische vader, opa en echtgenoot overleden en dat weegt vele malen zwaarder dan wat dan ook. Daarom Tante Trijn, Elly, Griet, Arno en verdere dierbaren van Jenne Mollema, heel veel sterke bij het verwerken van dit enorm verlies.