In memoriam Bertus Dussel (vv TLC)

Toch nog geheel onverwachts kregen wij op dinsdagavond 16 januari het bericht dat ons lid van verdienste Bertus Dussel op 70 jarige leeftijd was overleden. Na een operatie aan zijn aorta wilde zijn lichaam niet meer verder....Bertus kwam vanuit Assen begin jaren 70 van de vorige eeuw richting Leek en trouwde met Eef Slof. In 1974, via Arie v/d Veen, werd Bertus lid van vv Tolbert en maakte hij de overstap van FC Assen. Tot 1983 was Bertus een vaste waarde in het 1e elftal als kopsterke fysieke spits, daarna heeft Bertus gespeeld in het 2e en heeft zijn actieve voetbalcarrière afgesloten bij het elftal van Koert Liewes en Martin Konneman. Ook op vrijwilligersgebied was Bertus zeer actief, altijd jeugdleider bij zijn zoons Jeroen en Marcel, de bouwploeg van de kantine van vv Tolbert en later elftalleider van het 2e elftal en lid van de seniorencommissie. Dit heeft hem ook terecht de titel "lid van verdienste" opgeleverd bij vv Tolbert. Hiervoor zijn wij Bertus heel veel dank verschuldigd. Tot aan zijn operatie probeerde Bertus bij al zijn kleinkinderen te kijken langs de velden, die bijna allen bij TLC spelen. Wij herinneren Bertus als een "no nonsens" man met het hart op de goede plaats! We wensen zijn vriendin Wilma, kinderen Marcel, Jeroen en Saskia en alle kleinkinderen + familie heel veel sterkte toe na dit zware verlies.Bestuur vv TLC