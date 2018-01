In memoriam Daan Gonlag (oud-trainer v.v. Eenrum)

Op donderdag 11 januari overleed op 78-jarige leeftijd Daan Gonlag. Daan Gonlag was in een ver verleden een aantal jaren als trainer aan de v.v. Eenrum verbonden. Een periode, waar ruim veertig jaar later, door velen nog steeds met veel respect over wordt gesproken als een periode met een van de beste en meest kleurrijke trainers die de bijna honderdjarige voetbalvereniging Eenrum ooit heeft gehad.Als ik aan de periode met Daan Gonlag als trainer van de v.v. Eenrum terugdenk, denk ik aan een gedreven trainer die alleen al door zijn verschijning respect afdwong. Daan hield bijvoorbeeld niet van een overdaad aan luxe. Een modern trainingspak met ‘snelle’ strepen was niet aan hem besteed. Daan was wel een trainer die enorm fanatiek was. Legendarisch waren daarbij de partijtjes aan het einde van een training. Een partijspel waar niet eerder een einde aan kwam voordat het team van Daan Gonlag op voorsprong stond. Want de oud-speler van het Nederlands Amateurelftal had een verschrikkelijk hekel aan verliezen. Daan ging, ondanks zijn twee rotte knieën zoals hij zelf zei, altijd voorop in de strijd. En of je wilde of niet, je moest wel mee in die strijd. Met regelmaat gebeurde het dan ook dat de lampen om 22.30 uur op het trainingsveld nog branden. Niet omdat de trainer vergeten was om ze uit te doen maar omdat de afsluitende partij nog in volle gang was. Want Daan vond altijd wel een reden om een treffer van de tegenpartij af te keuren zodat de kans aanwezig was dat zijn team de afsluitende partij ging winnen. Ook moest ik terugdenken aan die mooie tijd dat een oud-international bij de amateurs ons als eenvoudige voetballers leerde hoe je een sliding moest uitvoeren. Slidings die in grote waterplassen werden voorgedaan door onze trainer en vervolgens ook door ons moesten worden uitgevoerd. Dat zorgde uiteraard voor hilarische taferelen op het sportpark in Eenrum waar ik nu, ruim veertig jaar later nog steeds met veel plezier op terugkijk. Nog zie ik de ‘eend’ van Daan aankomen waarbij iedereen van mening was dat het als een wonder mocht worden beschouwd dat het vehikel het traject Groningen-Eenrum steeds wist te volbrengen. Johan Derksen noemt Daan Gonlag een van de meest kleurrijkste voetballers die hij ooit heeft meegemaakt. En daarom mag de v.v. Eenrum er trots op dat deze warme, kleurrijke persoonlijkheid , en fantastische trainer, in Eenrum actief is geweest.Daan Gonlag is inmiddels in besloten kring gecremeerd