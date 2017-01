Oudejaarsloop Uithuizen groot succes.

Op zaterdag 31 december organiseerde Kameleon Loopbegeleiding in samenwerking met de voetbalvereniging Noordpool voor de vijfde keer in successie een oudejaarsloop. Een oudejaarsloop voor langeafstandslopers en wandelaars waar zich in totaal rond de 140 deelnemers zich voor hadden aangemeld.Het was zaterdagmorgen al op tijd druk in de kantine van de voetbalvereniging Noordpool. Daar hadden zich namelijk de eerste wandelaars voor de 13 kilometer en de lopers voor de 21 kilometer zich al bij de organisatie gemeld. Deelnemers die direct blij gemaakt werden met een drietal consumptiebonnen voor koffie/thee en een kop soep na afloop. Rond de 140 deelnemers hadden zich aangemeld voor in totaal vijf disciplines. Bij het hardlopen kon men kiezen uit drie afstanden. Dat waren 21 of 13 kilometer of men koos voor de 4 mijl op het parcours zoals die er ligt tussen Uithuizen en Uithuizermeeden. Voor de wandelaars was er de keuze uit dezelfde 4 mijl of de afstand van 13 kilometer. Voor de loop over de 21 kilometer hadden zich twaalf deelnemers opgegeven die rond 09.30 uur aan hun tocht begonnen. Een tijdstip waarop ook de veertig wandelaars vertrokken die aan de wandeltocht over dertien kilometer meededen. Dit had de organisatie zo bedacht om er voor te zorgen dat alle groepen ongeveer gelijktijdig in de kantine van Noordpool zouden terugkeren. Dat zorgde er daarom ook voor dat de hardlopers die voor de 13 kilometer hadden gekozen samen met de wandelaars voor de 4 mijl om 10.30 uur vertrokken en een half uur later gevolgd door de groep hardlopers voor de 4 mijl dat in kilometers betekende dat er 6.4 kilometer gelopen moest worden. Maar nog voordat deze groep van start ging had Magriet Taselaar-Vegter nog een verrassing in petto. De te lopen afstand bedroeg namelijk ongeveer 8 kilometer i.p.v. de 6. 4 kilometer waar men zich voor had ingeschreven. Dit kwam omdat er op het sportcomplex van Noordpool werd gestart en men vervolgens na 800 meter pas verder ging op het viermijlparcours. Een mededeling die echter door de 27 deelnemers aan deze afstand sportief werd opgepakt en wat door de voor de eerste keer in een groep lopende Esther Werkman-Korhorn uit Kruisweg mooi werd verwoord. ,, Ik ben nog niet echt heel erg lang bezig als hardloopster maar heb al een paar keer tien kilometer gelopen dus moet deze acht kilometer ook lukken.” Dat was in deze als laatste vertrekkende groep bij allen de insteek waarbij het credo wel was, samen uit samen thuis. Dat laatste zorgde er daardoor wel voor dat er soms, zoals dat in hardlopersjargon heet, gedweild moest worden. ‘Dweilen’ om de achterblijvers weer bij de groep te laten aansluiten. Maar ook dat was geen probleem voor de snellere lopers in deze groep die ondertussen net als